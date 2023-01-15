Семейный врач и доцент Техасского медицинского колледжа A&M Гейб Нил рассказал о том, как вода влияет на избавление от лишних килограммов и назвал семь эффективных шагов к похудению раз и навсегда.

— Большая часть нашего веса — это вода. Это самая тяжелая вещь в нашем теле, помимо костей, и она уходит одной из первых, когда вы начинаете худеть, — пояснил Гейб.

И назвал семь способов похудеть на воде:

1. Уменьшить количество соли в рационе. Это включает в себя употребление меньшего количества обработанных пищевых продуктов, которые часто содержат много соли.

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Натуральные продукты, такие как овощи, семена и орехи, содержат мало соли, поэтому выбирайте их, чтобы снизить вес воды, советует врач.

2. Пить воду. Это может показаться нелогичным, но вода помогает работе почек выводить из организма лишнюю жидкость и соль. По данным Национальной академии спортивной медицины (NASM), когда мы обезвожены, наше тело удерживает дополнительную воду.

3. Сократить потребление углеводов. Углеводы заставляют организм запасать молекулы гликогена, в каждом грамме которых содержится 3 г воды. Поэтому замените пищу с высоким содержанием углеводов на богатую белком, такую как яйца, соя и нежирное мясо.

Снизить задержку воды, уменьшить вздутие живота и отек ног помогут также добавки с витамином B6 и магнием.

4. Упражнения — еще один способ уменьшить вес воды. Сжигая энергию гликогена, один час упражнений может уменьшить задержку воды на 0,5-1,7 кг. Однако, по данным MIDSS, питье воды после тренировки жизненно важно для возмещения потерянной жидкости и предотвращения обезвоживания.

5. Прием диуретиков — еще один способ снизить вес воды. Эти таблетки обычно назначаются врачом для снижения артериального давления. По данным NASM, они работают за счет увеличения мочеиспускания, которое удаляет соль и воду.

6. Хороший ночной сон также может помочь регулировать уровень воды.

7. Длительное сидение может привести к накоплению воды в организме и привести к отеку рук и ног. Чтобы предотвратить скопление жидкости, лучше всего делать перерывы и короткие прогулки.

Если вы начинаете замечать припухлость там, где ее не было, или резкое увеличение веса, вам следует поговорить со своим врачом о том, сколько воды вы пьете в день, и считаете ли вы, что потребление и задержка воды влияют на ваше здоровье, резюмирует Гейб Нил.