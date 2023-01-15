Сімейний лікар і доцент Техаського медичного коледжу A&M Гейб Ніл розповів про те, як вода впливає на позбавлення від зайвих кілограмів і назвав сім ефективних кроків до схуднення раз і назавжди.

– Більша частина нашої ваги – це вода. Це найважча річ у нашому тілі, крім кісток, і вона йде однією з перших, коли ви починаєте худнути, – пояснив Гейб.

І назвав сім способів схуднути на воді:

1. Зменшити кількість солі в раціоні. Сюди входить вживання меншої кількості оброблених продуктів, які часто містять багато солі.

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Натуральні продукти, такі як овочі, насіння та горіхи, містять мало солі, тому вибирайте їх, щоб зменшити вагу води, радить лікар.

2. Пити воду. Це може здатися нелогічним, але вода допомагає роботі нирок виводити зайву рідину та сіль з організму. За даними Національної академії спортивної медицини (NASM), коли ми зневоднені, наше тіло утримує додаткову воду.

3. Скоротити споживання вуглеводів. Вуглеводи змушують організм запасати молекули глікогену, в кожному грамі яких міститься 3 г води. Тому замініть їжу з високим вмістом вуглеводів на багату білком, таку як яйця, соя та нежирне м’ясо.

Знизити затримку води, зменшити здуття живота і набряк ніг допоможуть також добавки з вітаміном B6 і магнієм.

4. Вправи – ще один спосіб зменшити вагу води. Спалюючи енергію глікогену, одна година вправ може зменшити затримку води на 0,5-1,7 кг. Однак, за даними MIDSS, пиття води після тренування життєво важливо для відшкодування втраченої рідини і запобігання зневоднення.

5. Прийом діуретиків – ще один спосіб знизити вагу води. Ці таблетки зазвичай призначаються лікарем для зниження артеріального тиску. За даними NASM, вони працюють за рахунок збільшення сечовипускання, яке видаляє сіль і воду.

6. Хороший нічний сон також може допомогти регулювати рівень води.

7. Тривале сидіння може призвести до накопичення води в організмі і призвести до набряку рук і ніг. Щоб запобігти накопиченню рідини, найкраще робити перерви та короткі прогулянки.

Якщо ви починаєте помічати припухлість там, де її не було, або різке збільшення ваги, Вам слід поговорити зі своїм лікарем про те, скільки води ви п’єте в день, і чи вважаєте ви, що споживання і затримка води впливають на ваше здоров’я, резюмує Гейб Ніл.