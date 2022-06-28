Эксперт известной клиники дерматологии Stratum Clinics в Великобритании Адам Фридман назвал пять основных причин излечимого выпадения волос, а также способы его профилактики.

По общему мнению медиков выпадение волос обычно не вызывает беспокойства, но иногда это может быть признаком заболевания.

— Выпадение волос часто поддается лечению после установления диагноза. И это лечение будет варьироваться в зависимости от причины, — отмечает Адам Фридман.

По его мнению, самой распространенной причиной выпадения волос является дефицит питательных веществ, поэтому его можно лечить с помощью заменителей, таких как препараты железа.

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Он добавил, что если это генетическое заболевание, то вы не в силах его остановить, но можете замедлить такими препаратами, как миноксидил или финастерид, хотя они небезопасны для беременных женщин или женщин, которые хотят забеременеть.

Что же касается мужского облысения, то, по мнению ученых, в этом состоянии есть генетический компонент, который может быть унаследован от любой из родителей в семье.

Пять основных причин излечимого выпадения волос:

д ефицит железа или низкий ферритин – показатель запасов железа в организме. Лечится таблетками — заменителями железа;

гиперактивная щитовидная железа — лечится разными способами в зависимости от причины;

г ипоактивная щитовидная железа – лечится заместительной терапией тироксином;

г енетическое выпадение волос — это можно лечить таблетками, подавляющими гормоны (как у мужчин, так и у женщин);

о чаговая алопеция — обычно участки выпадения волос, вызванные иммунной системой, которую лечат инъекциями стероидов.

Когда нужно обратиться к врачу общей практики:

внезапное выпадение волос;

появляются залысины;

в ы теряете волосы клочьями;

г олова тоже чешется и горит;

в ас беспокоит выпадение волос.

Эксперты клиники Майо дают советы, которые могут помочь вам избежать предотвратимых типов выпадения волос:

б удьте нежны со своими волосами. Используйте средство для распутывания и избегайте дерганий при расчесывании, особенно когда ваши волосы влажные. Расческа с широкими зубьями может помочь предотвратить выдергивание волос. Избегайте агрессивных процедур, таких как горячие бигуди, щипцы для завивки, лечение горячим маслом и перманент. Ограничьте натяжение волос от причесок, в которых используются резинки, заколки и косички;

с просите своего врача о лекарствах и добавках, которые вы принимаете, они могут стать причиной выпадени я волос;

з ащищайте волосы от солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения;

п рекратите курить. Некоторые исследования показывают связь между курением и облысением у мужчин.

Источник: Express