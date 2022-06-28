Експерт відомої клініки дерматології Stratum Clinics у Великій Британії Адам Фрідман назвав п’ять основних причин виліковного випадання волосся, а також способи його профілактики.
На загальну думку медиків випадання волосся зазвичай не викликає занепокоєння, але іноді це може бути ознакою захворювання.
– Випадання волосся часто піддається лікуванню після встановлення діагнозу. І це лікування буде варіюватися в залежності від причини, – зазначає Адам Фрідман.
На його думку, найпоширенішою причиною випадіння волосся є дефіцит поживних речовин, тому його можна лікувати за допомогою замінників, таких як препарати заліза.
Він додав, що, якщо це генетичне захворювання, то ви не в силах його зупинити, але можете уповільнити такими препаратами, як міноксидил або фінастерид, хоча вони небезпечні для вагітних жінок або жінок, які хочуть завагітніти.
Що ж стосується чоловічого облисіння, то, на думку вчених, в цьому стані є генетичний компонент, який може бути успадкований від будь-якої з батьків в сім’ї.
П’ять основних причин виліковного випадання волосся:
- дефіцит заліза або низький феритин – показник запасів заліза в організмі. Лікується таблетками-замінниками заліза;
- гіперактивна щитовидна залоза – лікується різними способами в залежності від причини;
- гіпоактивна щитовидна залоза -лікується замісною терапією тироксином;
- генетичне випадання волосся – це можна лікувати таблетками, що пригнічують гормони (як у чоловіків, так і у жінок);
- вогнищева алопеція – зазвичай ділянки випадіння волосся, викликані імунною системою, яку лікують ін’єкціями стероїдів.
Коли потрібно звернутися до лікаря загальної практики:
- раптове випадання волосся;
- з’являються залисини;
- ви втрачаєте волосся клаптями;
- голова теж свербить і горить;
- вас турбує випадання волосся.
Експерти клініки Майо дають поради, які можуть допомогти вам уникнути запобіжних типів випадіння волосся:
- будьте ніжні зі своїм волоссям. Використовуйте засіб для розплутування і уникайте смикань при розчісуванні і розчісуванні, особливо коли ваше волосся вологі. Гребінець з широкими зубами може допомогти запобігти висмикування волосся. Уникайте агресивних процедур, таких як гарячі бігуді, щипці для завивки, лікування гарячим маслом і перманент. Обмежте натяг волосся від зачісок, в яких використовуються гумки, шпильки і косички;
попросіть свого лікаря про ліки та добавки, які ви приймаєте, вони можуть стати причиною випадіння волосся;
- захищайте волосся від сонячного світла та інших джерел ультрафіолетового випромінювання;
- припиніть палити. Деякі дослідження показують зв’язок між курінням і облисінням у чоловіків.
Джерело: Express