Експерт відомої клініки дерматології Stratum Clinics у Великій Британії Адам Фрідман назвав п’ять основних причин виліковного випадання волосся, а також способи його профілактики.

На загальну думку медиків випадання волосся зазвичай не викликає занепокоєння, але іноді це може бути ознакою захворювання.

– Випадання волосся часто піддається лікуванню після встановлення діагнозу. І це лікування буде варіюватися в залежності від причини, – зазначає Адам Фрідман.

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На його думку, найпоширенішою причиною випадіння волосся є дефіцит поживних речовин, тому його можна лікувати за допомогою замінників, таких як препарати заліза.

Він додав, що, якщо це генетичне захворювання, то ви не в силах його зупинити, але можете уповільнити такими препаратами, як міноксидил або фінастерид, хоча вони небезпечні для вагітних жінок або жінок, які хочуть завагітніти.

Що ж стосується чоловічого облисіння, то, на думку вчених, в цьому стані є генетичний компонент, який може бути успадкований від будь-якої з батьків в сім’ї.

П’ять основних причин виліковного випадання волосся:

дефіцит заліза або низький феритин – показник запасів заліза в організмі. Лікується таблетками-замінниками заліза;

гіперактивна щитовидна залоза – лікується різними способами в залежності від причини;

гіпоактивна щитовидна залоза -лікується замісною терапією тироксином;

генетичне випадання волосся – це можна лікувати таблетками, що пригнічують гормони (як у чоловіків, так і у жінок);

вогнищева алопеція – зазвичай ділянки випадіння волосся, викликані імунною системою, яку лікують ін’єкціями стероїдів.

Коли потрібно звернутися до лікаря загальної практики:

раптове випадання волосся;

з’являються залисини;

ви втрачаєте волосся клаптями;

голова теж свербить і горить;

вас турбує випадання волосся.

Експерти клініки Майо дають поради, які можуть допомогти вам уникнути запобіжних типів випадіння волосся:

будьте ніжні зі своїм волоссям. Використовуйте засіб для розплутування і уникайте смикань при розчісуванні і розчісуванні, особливо коли ваше волосся вологі. Гребінець з широкими зубами може допомогти запобігти висмикування волосся. Уникайте агресивних процедур, таких як гарячі бігуді, щипці для завивки, лікування гарячим маслом і перманент. Обмежте натяг волосся від зачісок, в яких використовуються гумки, шпильки і косички;

попросіть свого лікаря про ліки та добавки, які ви приймаєте, вони можуть стати причиною випадіння волосся;

попросіть свого лікаря про ліки та добавки, які ви приймаєте, вони можуть стати причиною випадіння волосся; захищайте волосся від сонячного світла та інших джерел ультрафіолетового випромінювання;

припиніть палити. Деякі дослідження показують зв’язок між курінням і облисінням у чоловіків.

Джерело: Express