Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как в условиях аварийных и экстренных отключений электроснабжения обеспечить жизненно необходимую ингаляцию.

— Всю страну облетело фото девочки, которая делает ингаляцию на заправке из-за недостатка электроэнергии после действий российских террористов, — говорится в сообщении Минздрава.

Специалисты ведомства собрали несколько советов, как действовать, если врач назначил вашему ребенку ингаляции, а электричества дома нет:

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рассмотрите возможность покупки устройства для ингаляций (небулайзера) на батарейках и запаса батареек или аккумуляторов к нему;

обсудите с вашим врачом применение вспомогательного устройства для ингаляций — спейсера. Он не нуждается в электричестве, но важно получить четкие рекомендации врача относительно дозировки лекарства;

определить с врачом план действий в критическом случае, если нет доступа к

небулайзера или спейсера, а ребенку плохо;

небулайзера или спейсера, а ребенку плохо; позаботьтесь, чтобы у вас был переходник с розетки на usb, а также с прикуривателя машины на usb. Таким образом вы сможете хотя бы на короткое время включить небулайзер при наличии пауэрбенка или сделать ингаляцию в авто.

При необходимости перепишите на листок ближайшие пункты Незламності, чтобы знать, где рядом можно сделать ингаляцию в случае отключения света.

Список пунктов можно найти по этой ссылке.