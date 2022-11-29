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Питання життя: як забезпечити інгаляцію, коли немає світла

29 Листопада 2022, 10:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інгаляції

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як в умовах аварійних та екстрених відключень електропостачання забезпечити життєво необхідну інгаляцію.

– Всю країну облетіло фото дівчинки, яка робить інгаляцію на заправці через нестачу електроенергії після дій російських терористів, – йдеться в повідомленні МОЗ.

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Фахівці відомства зібрали кілька порад, як діяти, якщо лікар призначив вашій дитині інгаляції, а електрики вдома немає:

Зараз дивляться
  • розгляньте можливість покупки пристрою для інгаляцій (небулайзера) на батарейках і запасу батарейок або акумуляторів до нього;
  • обговоріть з вашим лікарем застосування допоміжного пристрою для інгаляцій – спейсера. Він не потребує електрики, але важливо отримати чіткі рекомендації лікаря щодо дозування ліків;
  • визначте з лікарем план дій в критичному випадку, якщо немає доступу до
    небулайзера або спейсера, а дитині погано;
  • подбайте, щоб у вас був перехідник з розетки на usb, а також з прикурювача машини на usb. Таким чином ви зможете хоча б на короткий час включити небулайзер при наявності павербенка або зробити інгаляцію в авто.

При необхідності перепишіть на листок найближчі пункти Незламності, щоб знати, де поруч можна зробити інгаляцію в разі відключення світла.

Список пунктів можна знайти за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
відключення світла МОЗ України Поради поради лікаря
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