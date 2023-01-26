Международный эксперт по работе с травмой (Израильская коалиция травмы) Алекс Гершанов по просьбе Минздрава рассказал, какой может быть реакция очевидцев ракетного удара РФ, как им могут помочь окружающие и когда следует обратиться к профильному специалисту.

— Прежде всего – соблюдайте безопасное поведение. Не бегите в сторону взрыва или стрельбы, если вы не являетесь медиком, спасателем или специалистом, оказывающим первую психологическую помощь, — рассказывает Алекс.

По его словам, существует опасность повторных атак в одном месте за короткий промежуток времени. Также вы можете воспрепятствовать работе спасательных и других специальных служб.

Сейчас смотрят

Эксперт отмечает, что если у вас или кого-то из окружающих есть физическое повреждение – ранение, сильный шум в голове, острая боль без видимых повреждений или повреждения, ушиб при отсутствии боли – немедленно обратитесь за медицинской помощью.

— В большинстве случаев из-за высокого уровня гормонов стресса человек не испытывает боли и, например, может ходить сутки с переломом, — объясняет Алекс.

Реакции после переживания террористической атаки:

плач, крик, слезы;

застывание и замораживание эмоций;

повышенная эмоциональность;

повышенная раздражительность;

нарушение физиологических функций: сна, аппетита, функционирование выделительной системы.

По словам эксперта, все эти реакции являются нормальными. В то же время следует обратить внимание на интенсивность их проявления в течение трех-четырех недель.

Если интенсивность этих реакций не снижается, необходимо обратиться к специалисту – врачу общей практики, или к врачу-психологу, или в отдельных случаях к психиатру.

В этот период (до 3-4 недель) очень важна социальная поддержка:

Общайтесь с близкими, рассказывайте о случившемся. Помните, ваши близкие из-за вашего опыта также становятся вторым кругом свидетелей теракта. Они тоже испытывают стрессовые реакции, однако, восстанавливая наиболее полную картину события, они снижают уровень тревоги. Поэтому, рассказывая о событии, старайтесь, прежде всего, сосредоточиться на фактах. Как можно скорее вернитесь к повседневным делам, если вы не пострадали физически, продолжите те действия или маршрут, которые у вас были до теракта. Сохранение непрерывности – залог быстрого восстановления. Вспомните, что вам всегда помогало восстанавливать силы – что вы делали, чтобы подзарядить свою батарейку? Это может быть что угодно, что придает вам сил, уверенности, расслабления.

Важно! Алкоголь не снимает острый стресс, ведь на фоне гормонального всплеска он не выполняет функции расслабления.