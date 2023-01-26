Міжнародний експерт по роботі з травмою (Ізраїльська коаліція травми) Алекс Гершанов на прохання МОЗ розповів, якою може бути реакція очевидців ракетного удару РФ, як їм можуть допомогти оточуючі і коли слід звернутися до профільного фахівця.

– Перш за все – дотримуйтесь безпечної поведінки. Не біжіть у бік вибуху або стрілянини, якщо ви не є медиком, рятувальником або фахівцем, що надає першу психологічну допомогу, – розповідає Алекс.

За його словами, існує небезпека повторних атак в одному місці за короткий проміжок часу. Також ви можете перешкодити роботі рятувальних та інших спеціальних служб.

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Експерт зазначає, що якщо у вас або когось із оточуючих є фізичне пошкодження – поранення, сильний шум в голові, гострий біль без видимих пошкоджень або пошкодження, забій при відсутності болю – негайно зверніться за медичною допомогою.

– У більшості випадків через високий рівень гормонів стресу людина не відчуває болю і, наприклад, може ходити добу з переломом, – пояснює Алекс.

Реакції після переживання терористичної атаки:

плач, крик, сльози;

застигання і заморожування емоцій;

підвищена емоційність;

підвищена дратівливість;

порушення фізіологічних функцій: сну, апетиту, функціонування видільної системи.

За словами експерта, всі ці реакції є нормальними. Водночас слід звернути увагу на інтенсивність їхнього прояву протягом трьох-чотирьох тижнів.

Якщо інтенсивність цих реакцій не знижується, необхідно звернутися до фахівця – лікаря загальної практики, або до лікаря-психолога, або в окремих випадках до психіатра.

У цей період (до 3-4 тижнів) дуже важлива соціальна підтримка:

1. Спілкуйтеся з близькими, розповідайте про те, що трапилося. Пам’ятайте, ваші близькі через ваш досвід також стають другим колом свідків теракту. Вони теж відчувають стресові реакції, однак, відновлюючи найбільш повну картину події, вони знижують рівень тривоги. Тому, розповідаючи про подію, намагайтеся, перш за все, зосередитися на фактах.

2. Якомога швидше поверніться до повсякденних справ, якщо ви не постраждали фізично, продовжуйте ті дії або маршрут, які у вас були до теракту. Збереження безперервності – запорука швидкого відновлення.

3. Згадайте, що вам завжди допомагало відновлювати сили – що ви робили, щоб зарядити свою батарейку? Це може бути що завгодно, що надає вам сил, впевненості, розслаблення.

Важливо! Алкоголь не знімає гострий стрес, адже на тлі гормонального сплеску він не виконує функції розслаблення.