Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Вакцинация

Результат не оправдал ожидания: ученые закрыли эксперимент с новой вакциной против ВИЧ

19 января 2023, 14:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Фармацевтические компании Janssen, входящие в группу Johnson & Johnson, совместно с консорциумом глобальных партнеров объявили о прекращении работы над новой вакциной против ВИЧ.

Сообщается, что Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследования (DSMB) определил, что режим не был эффективен в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо среди участников исследования. При этом проблем с безопасностью схемы вакцинации выявлено не было.

— Мы разочарованы таким результатом, — сказала руководитель глобального терапевтического отдела вакцин Пенни Хитон.

Читайте также:
ученыйПроводили исследование и случайно обнаружили новый орган в теле человека

Сейчас смотрят

Хотя, по ее словам, с начала глобальной эпидемии были достигнуты значительные успехи в профилактике инфекции.

В то же время компании заявляют, что будут продолжать искать новые способы разработки вакцины против ВИЧ, и предыдущие исследования в этом помогут.

Напомним, что исследование вакцины против ВИЧ от J&J началось с 2019 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году около 650 тыс. человек скончались от причин, связанных с ВИЧ, а 1,5 млн человек заразились инфекцией.

ИсточникJohnson & Johnson

Теги
ВИЧ Вакцины Наукові дослідження
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь