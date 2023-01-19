Фармацевтические компании Janssen, входящие в группу Johnson & Johnson, совместно с консорциумом глобальных партнеров объявили о прекращении работы над новой вакциной против ВИЧ.

Сообщается, что Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследования (DSMB) определил, что режим не был эффективен в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо среди участников исследования. При этом проблем с безопасностью схемы вакцинации выявлено не было.

— Мы разочарованы таким результатом, — сказала руководитель глобального терапевтического отдела вакцин Пенни Хитон.

Читайте также: Проводили исследование и случайно обнаружили новый орган в теле человека

Сейчас смотрят

Хотя, по ее словам, с начала глобальной эпидемии были достигнуты значительные успехи в профилактике инфекции.

В то же время компании заявляют, что будут продолжать искать новые способы разработки вакцины против ВИЧ, и предыдущие исследования в этом помогут.

Напомним, что исследование вакцины против ВИЧ от J&J началось с 2019 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году около 650 тыс. человек скончались от причин, связанных с ВИЧ, а 1,5 млн человек заразились инфекцией.

Источник: Johnson & Johnson