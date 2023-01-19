Фармацевтичні компанії Janssen, що входять до групи Johnson & Johnson, спільно з консорціумом глобальних партнерів оголосили про припинення роботи над новою вакциною проти ВІЛ.

Як повідомляється, Незалежна рада з моніторингу даних та безпеки дослідження (DSMB) визначила, що режим не був ефективним у запобіганні ВІЛ-інфекції порівняно з плацебо серед учасників дослідження. При цьому проблем з безпекою схеми вакцинації виявлено не було.

– Ми розчаровані таким результатом, – сказала керівник глобального терапевтичного відділу вакцин Пенні Хітон.

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Хоча, за її словами, з початку глобальної епідемії були досягнуті значні успіхи в профілактиці інфекції.

У той же час компанії заявляють, що будуть продовжувати шукати нові способи розробки вакцини проти ВІЛ, і попередні дослідження в цьому допоможуть.

Нагадаємо, що дослідження вакцини проти ВІЛ від J&J почалося з 2019 року.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2021 році близько 650 тис. осіб померли від причин, пов’язаних з ВІЛ, а 1,5 млн осіб заразилися на інфекцію.

Джерело: Johnson & Johnson