Миниатюрный робот, созданный в Университете Небраски-Линкольна, успешно провел имитацию хирургического вмешательства на борту Международной космической станции.

Это первый робот-хирург на борту космической станции, и это одна из первых задач дистанционной хирургии, которые были испытаны в космосе.

Робота зовут MIRA

Робота-хирурга зовут MIRA. Это расшифровывается как Miniaturized In Vivo Robotic Assistant — Миниатюрный роботизированный помощник in vivo. Это единственное в мире устройство для роботизированной хирургии малого форм-фактора.

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Исследовательская группа штата Небраска использовала уникальную конструкцию MIRA для создания космического варианта устройства, которое позволяет дистанционно осуществлять предварительно запрограммированные операции.

— Успех SpaceMIRA на космической станции, вращающейся на высоте 250 миль над Землей, свидетельствует о том, насколько это перспективная разработка, — сказал творец робота Шейн Фарритор.

SpaceMIRA, который имеет около 80 см в длину и весит около 900 гр, выполнял свои маневры, находясь в камере для экспериментов размером с микроволновую печь.

Хирургические роботы, которые обычно используются сегодня, гораздо больше и занимают целую комнату.

SpaceMIRA имеет цилиндрическую форму и немного напоминает большой блендер, увенчанный двумя рычагами — левый с ручкой, а правый — с ножницами. Встроенная шарнирная камера позволяет оператору видеть робота и управлять им во время оперирования.

Коллеги долго аплодировали хирургу

Во время хирургической демонстрации робот разрезал резиновые ленты, которые имитировали живые ткани.

Всего 10 резиновых лент были привязаны к металлическим панелям слева, справа и в центре перед роботом.

Задача хирургов заключалась в том, чтобы маневрировать роботом и использовать его “руки” для захвата ленты, затем натянуть ее и разрезать.

И все это в условиях микрогравитации.

По завершению сеанса доктору Майклу Джобсту, специалисту по колоректальной хирургии, который осуществил дистанционную “операцию” на Международной космической станции, аплодировали хирурги со всех уголков Соединенных Штатов, которых пригласили на демонстрацию SpaceMIRA.

Источник и фото: Університет Небраски – Лінкольн