Мініатюрний робот, створений в Університеті Небраски–Лінкольна, успішно провів імітацію хірургічного втручання на борту Міжнародної космічної станції.

Це перший робот-хірург на борту космічної станції, і це одне з перших завдань дистанційної хірургії, які були випробувані в космосі.

Робота звуть MIRA

Робота-хірурга звуть MIRA. Це розшифровується як Miniaturized In Vivo Robotic Assistant — Мініатюрний роботизований помічник in vivo. Це єдиний у світі пристрій для роботизованої хірургії малого форм-фактора.

Зараз дивляться

Дослідницька група штату Небраска використала унікальну конструкцію MIRA для створення космічного варіанта пристрою, який дозволяє дистанційно здійснювати попередньо запрограмовані операції.

– Успіх SpaceMIRA на космічній станції, що обертається на висоті 250 миль над Землею, свідчить про те, наскільки це перспективна розробка, — сказав творець робота Шейн Фаррітор.

SpaceMIRA, який має близько 80 см у довжину та важить близько 900 г, виконував свої маневри, перебуваючи в камері для експериментів розміром з мікрохвильову піч.

Хірургічні роботи, які зазвичай використовуються сьогодні, набагато більші й займають цілу кімнату.

SpaceMIRA має циліндричну форму і трохи нагадує великий блендер, увінчаний двома важелями — лівий з ручкою, а правий — з ножицями. Вбудована шарнірна камера дозволяє оператору бачити робота і керувати ним під час оперування.

Колеги довго аплодували хірургу

Під час хірургічної демонстрації робот розрізав гумові стрічки, які імітували живі тканини.

Загалом 10 гумових стрічок були прив’язані до металевих панелей ліворуч, праворуч і в центрі перед роботом.

Завдання хірургів полягало в тому, щоб маневрувати роботом та використовувати його “руки” для захоплення стрічки, потім натягнути її та розрізати.

І все це в умовах мікрогравітації.

По завершенню сеансу доктору Майклу Джобсту, спеціалісту з колоректальної хірургії, який здійснив дистанційну “операцію” на Міжнародній космічній станції, аплодували хірурги з усіх куточків Сполучених Штатів, яких запросили на демонстрацію SpaceMIRA.

Джерело і фото: Університет Небраски – Лінкольн