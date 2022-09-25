Многие фармацевты с первого дня полномасштабной войны не покидали рабочего места. А ведь работа аптек – критически важна для людей. 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Как они работают в войну, какие лекарства больше покупают люди и есть ли дефицит, Факты ICTV расспросили СЕО большой сети аптек Днепра Инну Ужву.

– Как изменилась работа аптек во время полномасштабной войны?

– Агрессия РФ против Украины нас застала врасплох. 24 февраля в аптеки выстроились огромные очереди клиентов с паническими настроениями. Люди пытались скупить все, и тем самым создали искусственный дефицит основных групп лекарственных средств.

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К такому повышенному спросу не готовы были и оптовые компании. Запас лекарственных средств очень быстро выбирался из остатков, логистика не справлялась, частично доставкой товара со складов мы занимались своими силами.

От боевых действий пострадало много заводов-производителей и оптовых складов – и это оказывало большое влияние на ситуацию.

— Работали ли аптеки во время активных боевых действий?

– Из-за паники начался отток персонала. В начале войны уехало около 10% сотрудников. Оставшиеся работали с повышенной нагрузкой. Через комендантский час пришлось перераспределять рабочие графики аптек.

15% нашей сети оказались на временно оккупированной территории в Херсоне. Аптека в Мариуполе была полностью уничтожена, сотрудников мы разыскивали более двух месяцев.

Наша аптечная сеть не прекращала свою работу с первого дня войны. Одна из целей компании была – сохранить всех сотрудников. В офисе сменился функционал — все работали по правилу “здесь и сейчас”. Кто-то был направлен в аптеки, кто-то занимался волонтерством, кто-то развозил товар в разные области.

Мы не только сохранили своих сотрудников, но и предоставили работу переселенцам. В это время мы как никогда почувствовали нашу сплоченность и взаимную поддержку. Главный девиз для сотрудников аптек звучит так — “Нет ничего ценнее жизни”.

Мы полностью полагались на них в оценке ситуации и принятии решений по работе аптек. Все понимали, что мы являемся сотрудниками критической инфраструктуры и максимально оставались на рабочих местах.

– Что покупали люди в первые дни полномасштабной агрессии?

– Сначала наблюдался повышенный спрос на препараты систематического приема, в частности для лечения и профилактики хронических заболеваний. Люди боялись остаться без привычных лекарств и пытались сформировать запас на полгода.

К концу апреля поставки в Украину были полностью возобновлены, в аптеках появились все необходимые препараты.

— Какое лекарство сейчас стало больше покупать?

– Люди очень реагируют на ситуацию в стране. Из-за возможной ядерной угрозы в августе резко повысился спрос на препараты йода. Тем самым снова создался искусственный дефицит.

В сентябре этот спрос упал, препараты йода сейчас находятся в свободной продаже. В целом за время войны покупательская корзина значительно сузилась. В первую очередь люди покупают самое необходимое – все из-за снижения покупательной способности населения. Еще мы заметили, что в войну украинцы стали чаще покупать препараты отечественного производства.

– Как работают аптеки с электронными рецептами на антибиотики? Были ли попытки клиентов купить лекарство без рецептов?

— Наша аптечная сеть с первого дня присоединилась к программе продаж антибиотиков по электронным рецептам, которая началась в Украине с 1 августа. С электронными рецептами мы работаем уже несколько лет, технически полностью готовы и сотрудники обучены.

Конечно, нужно время, для понимания людей необходимости получения рецепта на покупку антибиотика у врача. Наши сотрудники хорошо справляются с разъяснительной работой, конфликтов становится все меньше.

— Есть ли сейчас дефицит на какие-то лекарства?

– Ситуация с удовлетворением потребности покупателей на данный момент полностью стабилизирована. Дефицита лекарственных средств у нас нет.

Я лично считаю фармацевтов настоящими воинами сейчас. Они выходят на работу, иногда, рискуя жизнью и полностью отдаются любимому делу. Каждый – на своем фронте!