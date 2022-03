Работа под пулями и заминированная дорога: как работают военные врачи в Украине

Медицинские работники в Украине сталкиваются со многими сложностями во время полномасштабной войны в Украине. Российская агрессия продолжается, поэтому украинские врачи и медицинские сестры спасают тысячи жизней ежедневно.

Представитель организации Врачи без границ Аврил Бенуа сейчас находится в Украине. Она описала проблемы, с которыми сталкиваются медики.

По ее мнению, поставки медикаментов в Украину в условиях полномасштабной войны – это непростой процесс, однако очень необходимый.

Watch: As emergency communications coordinator with @MSF_Ukraine @avrilbenoit talks to CNN’s @jaketapper about the challenges of getting medical supplies to medical workers and civilians in Ukraine, an air alarm goes off. pic.twitter.com/7WY7aFAJs8

— CNN (@CNN) March 29, 2022