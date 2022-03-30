Работа под пулями и заминированная дорога: как работают военные врачи в Украине

Медицинские работники в Украине сталкиваются со многими сложностями во время полномасштабной войны в Украине. Российская агрессия продолжается, поэтому украинские врачи и медицинские сестры спасают тысячи жизней ежедневно.

Представитель организации Врачи без границ Аврил Бенуа сейчас находится в Украине. Она описала проблемы, с которыми сталкиваются медики.

– Это невероятно впечатляюще. Это огромное желание сразу подготовиться к массовому наплыву раненых людей. Хирурги очень хотят учиться у такой организации, как у нас, которая имеет большой опыт военной хирургии. Они много тренировались, – сказала она о работе медиков из Львова.

По ее мнению, поставки медикаментов в Украину в условиях полномасштабной войны – это непростой процесс, однако очень необходимый.

— Все еще можно доставлять груз разными маршрутами через Польшу и Словакию. Есть способы перемещения грузовиками через безопасные места. Как ни странно, система поездов, кажется, работает достаточно хорошо. Это еще один способ, которым мы можем отправлять туда и обратно, — сказала она.

Watch: As emergency communications coordinator with @MSF_Ukraine @avrilbenoit talks to CNN’s @jaketapper about the challenges of getting medical supplies to medical workers and civilians in Ukraine, an air alarm goes off. pic.twitter.com/7WY7aFAJs8 — CNN (@CNN) March 29, 2022

По словам представительницы организации, в Украине есть много опасных мест: обстрелы вражеских войск продолжаются, а дороги могут быть завалены минами, которые оставила российская армия.