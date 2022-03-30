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Работа под пулями и заминированная дорога: как работают военные врачи в Украине

30 марта 2022, 03:34
Юля Захарченко редактор ленты
Работа под пулями и заминированная дорога: как работают военные врачи в Украине
Источник: Dreamstime

Медицинские работники в Украине сталкиваются со многими сложностями во время полномасштабной войны в Украине. Российская агрессия продолжается, поэтому украинские врачи и медицинские сестры спасают тысячи жизней ежедневно.

Представитель организации Врачи без границ Аврил Бенуа сейчас находится в Украине. Она описала проблемы, с которыми сталкиваются медики.

– Это невероятно впечатляюще. Это огромное желание сразу подготовиться к массовому наплыву раненых людей. Хирурги очень хотят учиться у такой организации, как у нас, которая имеет большой опыт военной хирургии. Они много тренировались, – сказала она о работе медиков из Львова.

По ее мнению, поставки медикаментов в Украину в условиях полномасштабной войны – это непростой процесс, однако очень необходимый.

— Все еще можно доставлять груз разными маршрутами через Польшу и Словакию. Есть способы перемещения грузовиками через безопасные места. Как ни странно, система поездов, кажется, работает достаточно хорошо. Это еще один способ, которым мы можем отправлять туда и обратно, — сказала она.

По словам представительницы организации, в Украине есть много опасных мест: обстрелы вражеских войск продолжаются, а дороги могут быть завалены минами, которые оставила российская армия.

– Была колонна с товарами, которую мы вместе с другими организациями хотели доставить в Мариуполь. Было слишком опасно, дороги завалены минами. Возможно, может проехать автомобиль, но точно не грузовик со значительными объемами груза. Конечно, это тоже опасно и нестабильно. Мы просто делаем все, что можем, – отметила она.

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Теги
Війна в Україні , Лікарні , Львов , Львовская область , Медики , Російська агресія
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