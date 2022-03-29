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Зарплаты медикам, закупка лекарств: состояние системы здравоохранения Украины на 34 день войны

29 марта 2022, 18:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
врач
Источник: Depositphotos

В каком состоянии находится система здравоохранения Украины на 34 день вторжения РФ в Украину. Насколько регулярно и в каком объеме наши медики получают заработную плату.

Ответы на эти и другие вопросы разместил на своем Telegram-канале Кабинет министров Украины.

Так, сообщается, что правительством принято постановление, которое предусматривает новый пакет в программе медицинских гарантий для дофинансирования учреждений здравоохранения. Это позволит выплатить базовую зарплату медикам на уровне не ниже 13 500 для медицинских сестер и не менее 20 000 гривен для врачей.

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По состоянию на 34 день с начала войны РФ против Украины Министерством здравоохранения осуществлена или ведется следующая работа:

  • в условиях военного положения заработная плата медработников за три месяца 2022 года профинансирована в полном объеме;
  • учреждениям здравоохранения, которые трудоустроили внутренне перемещенных медиков, предусмотрена возможность получения компенсации затрат на оплату труда;
  • закуплено лекарств и медицинских изделий на сумму 2,1 млрд грн;
  • доставлено 13 тонн лекарств стоимостью более $20 млн для неотложной помощи и лечения хронических болезней из США. В целом получили уже гуманитарной помощи на более 2,5 млрд грн;
  • получено и передано 50 бронированных автомобилей скорой медицинской помощи, 590 станций спутникового интернета StarLink, 1000 бронежилетов для работников экстренки;
  • завезены и развернуты на территории Украины три полевых госпиталя;
  • модернизировано фармацевтическое производство в Украине. Так, компания Дарница получила право производить генерическую версию орального противоскользящего препарата Pfizer;
  • урегулированы особенности действия карантина в условиях военного положения.

Источник
Кабмин
Теги
Війна в Україні , Лікарні , МОЗ Украины , уряд
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