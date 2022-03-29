В каком состоянии находится система здравоохранения Украины на 34 день вторжения РФ в Украину. Насколько регулярно и в каком объеме наши медики получают заработную плату.
Ответы на эти и другие вопросы разместил на своем Telegram-канале Кабинет министров Украины.
Так, сообщается, что правительством принято постановление, которое предусматривает новый пакет в программе медицинских гарантий для дофинансирования учреждений здравоохранения. Это позволит выплатить базовую зарплату медикам на уровне не ниже 13 500 для медицинских сестер и не менее 20 000 гривен для врачей.
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По состоянию на 34 день с начала войны РФ против Украины Министерством здравоохранения осуществлена или ведется следующая работа:
- в условиях военного положения заработная плата медработников за три месяца 2022 года профинансирована в полном объеме;
- учреждениям здравоохранения, которые трудоустроили внутренне перемещенных медиков, предусмотрена возможность получения компенсации затрат на оплату труда;
- закуплено лекарств и медицинских изделий на сумму 2,1 млрд грн;
- доставлено 13 тонн лекарств стоимостью более $20 млн для неотложной помощи и лечения хронических болезней из США. В целом получили уже гуманитарной помощи на более 2,5 млрд грн;
- получено и передано 50 бронированных автомобилей скорой медицинской помощи, 590 станций спутникового интернета StarLink, 1000 бронежилетов для работников экстренки;
- завезены и развернуты на территории Украины три полевых госпиталя;
- модернизировано фармацевтическое производство в Украине. Так, компания Дарница получила право производить генерическую версию орального противоскользящего препарата Pfizer;
- урегулированы особенности действия карантина в условиях военного положения.