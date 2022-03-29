В каком состоянии находится система здравоохранения Украины на 34 день вторжения РФ в Украину. Насколько регулярно и в каком объеме наши медики получают заработную плату.

Ответы на эти и другие вопросы разместил на своем Telegram-канале Кабинет министров Украины.

Так, сообщается, что правительством принято постановление, которое предусматривает новый пакет в программе медицинских гарантий для дофинансирования учреждений здравоохранения. Это позволит выплатить базовую зарплату медикам на уровне не ниже 13 500 для медицинских сестер и не менее 20 000 гривен для врачей.

По состоянию на 34 день с начала войны РФ против Украины Министерством здравоохранения осуществлена или ведется следующая работа: