В якому стані перебуває система охорони здоров’я України на 34 день вторгнення РФ в Україну. Наскільки регулярно і в якому обсязі наші медики отримують заробітну плату.
Відповіді на ці та інші питання розмістив на своєму Telegram-каналі Кабінет міністрів України.
Так, повідомляється, що Урядом ухвалено постанову, яка передбачає новий пакет у програмі медичних гарантій для дофінансування закладів охорони здоров’я. Це дозволить виплатити базову зарплату медикам на рівні не нижче 13 500 для медичних сестер і не менше 20 тис. грн для лікарів.
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Станом на 34 день з початку війни РФ проти України Міністерством охорони здоров’я здійснена або ведеться наступна робота:
- в умовах воєнного стану заробітна плата медпрацівників за три місяці 2022 року профінансована в повному обсязі;
- закладам охорони здоров’я, які працевлаштували внутрішньо переміщених медиків, передбачена можливість отримання компенсації витрат на оплату праці;
- закуплено ліків та медичних виробів на суму 2,1 млрд грн;
- доставлено 13 тонн ліків вартістю понад $20 млн для невідкладної допомоги та лікування хронічних хвороб з США. Загалом отримали вже гуманітарної допомоги на понад 2,5 млрд грн;
- отримано та передано 50 броньованих автомобілів швидкої медичної допомоги, 590 станцій супутникового інтернету StarLink, 1 тис. бронежилетів для працівників екстренки;
- завезені й розгорнуті на території України три польових госпіталі;
- модернізовано фармацевтичне виробництво в Україні. Так, компанія Дарниця отримала право виробляти генеричну версію орального протиковзкого препарату Pfizer;
- врегульовано особливості дії карантину в умовах воєнного стану.