В якому стані перебуває система охорони здоров’я України на 34 день вторгнення РФ в Україну. Наскільки регулярно і в якому обсязі наші медики отримують заробітну плату.

Відповіді на ці та інші питання розмістив на своєму Telegram-каналі Кабінет міністрів України.

Так, повідомляється, що Урядом ухвалено постанову, яка передбачає новий пакет у програмі медичних гарантій для дофінансування закладів охорони здоров’я. Це дозволить виплатити базову зарплату медикам на рівні не нижче 13 500 для медичних сестер і не менше 20 тис. грн для лікарів.

Станом на 34 день з початку війни РФ проти України Міністерством охорони здоров’я здійснена або ведеться наступна робота: