Робота під кулями і замінована дорога: як працюють військові лікарі в Україні

Медичні працівники в Україні стикаються з багатьма складнощами під час повномасштабної війни в Україні. Російська агресія досі триває, тому українські лікарі та медичні сестри рятують тисячі життів щодня.

Представник організації Лікарі без кордонів Авріл Бенуа зараз перебуває в Україні. Вона описала проблеми, з якими стикаються медики.

На її думку, постачання медикаментів до України в умовах повномасштабної війни – це непростий процес, проте дуже необхідний.

Watch: As emergency communications coordinator with @MSF_Ukraine @avrilbenoit talks to CNN’s @jaketapper about the challenges of getting medical supplies to medical workers and civilians in Ukraine, an air alarm goes off. pic.twitter.com/7WY7aFAJs8

— CNN (@CNN) March 29, 2022