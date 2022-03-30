Робота під кулями і замінована дорога: як працюють військові лікарі в Україні

Медичні працівники в Україні стикаються з багатьма складнощами під час повномасштабної війни в Україні. Російська агресія досі триває, тому українські лікарі та медичні сестри рятують тисячі життів щодня.

Представник організації Лікарі без кордонів Авріл Бенуа зараз перебуває в Україні. Вона описала проблеми, з якими стикаються медики.

– Це неймовірно вражаюче. Це величезне бажання одразу підготуватися до масового напливу поранених людей. Хірурги дуже хочуть вчитися у такої організації, як ми, яка має великий досвід військової хірургії. Вони багато тренувалися, – сказала вона про роботу медиків зі Львова.

На її думку, постачання медикаментів до України в умовах повномасштабної війни – це непростий процес, проте дуже необхідний.

– Все ще можна доставляти вантажі різними маршрутами через Польщу та Словаччину. Є способи переміщення вантажівками через безпечні місця. Як не дивно, система потягів, здається, працює досить добре. Це ще один спосіб, яким ми можемо надсилати відправлення туди та назад, – сказала вона.

Watch: As emergency communications coordinator with @MSF_Ukraine @avrilbenoit talks to CNN’s @jaketapper about the challenges of getting medical supplies to medical workers and civilians in Ukraine, an air alarm goes off. pic.twitter.com/7WY7aFAJs8 — CNN (@CNN) March 29, 2022

За словами представниці організації, в Україні є багато небезпечних місць: обстріли ворожих військ тривають, а дороги можуть бути завалені мінами, які залишила російська армія.