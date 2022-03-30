Робота під кулями і замінована дорога: як працюють військові лікарі в Україні

Медичні працівники в Україні стикаються з багатьма складнощами під час повномасштабної війни в Україні. Російська агресія досі триває, тому українські лікарі та медичні сестри рятують тисячі життів щодня.
Представник організації Лікарі без кордонів Авріл Бенуа зараз перебуває в Україні. Вона описала проблеми, з якими стикаються медики.
– Це неймовірно вражаюче. Це величезне бажання одразу підготуватися до масового напливу поранених людей. Хірурги дуже хочуть вчитися у такої організації, як ми, яка має великий досвід військової хірургії. Вони багато тренувалися, – сказала вона про роботу медиків зі Львова.
На її думку, постачання медикаментів до України в умовах повномасштабної війни – це непростий процес, проте дуже необхідний.
– Все ще можна доставляти вантажі різними маршрутами через Польщу та Словаччину. Є способи переміщення вантажівками через безпечні місця. Як не дивно, система потягів, здається, працює досить добре. Це ще один спосіб, яким ми можемо надсилати відправлення туди та назад, – сказала вона.
Watch: As emergency communications coordinator with @MSF_Ukraine @avrilbenoit talks to CNN’s @jaketapper about the challenges of getting medical supplies to medical workers and civilians in Ukraine, an air alarm goes off. pic.twitter.com/7WY7aFAJs8
— CNN (@CNN) March 29, 2022
За словами представниці організації, в Україні є багато небезпечних місць: обстріли ворожих військ тривають, а дороги можуть бути завалені мінами, які залишила російська армія.
– Була колона з товарами, яку ми разом з іншими організаціями хотіли доставити до Маріуполя. Було занадто небезпечно, дороги завалені мінами. Можливо, може проїхати автомобіль, але точно не вантажівка зі значними обсягами вантажу. Звичайно, це також небезпечно та нестабільно. Ми просто робимо все, що можемо, – зазначила вона.