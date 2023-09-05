Ученые Университета Колорадо в ходе исследования романтических отношений выяснили, что у большинства партнеров есть много общих черт, включая политические взгляды, уровень образования и привычки в употреблении алкоголя.

Исследователи говорят, что в старой поговорке о том, что противоположности притягиваются, мало правды. Согласно полученным результатам, более чем 80% проанализированных черт – от политических взглядов до возраста, в котором люди впервые вступали в половую связь, – у партнеров часто были удивительно похожи.

Как существенно отличающиеся были оценены только 3% пар.

По словам ученых, чтобы прийти к таким выводам, они проанализировали предыдущие исследования, которые охватывали 22 характеристики в почти 200 статьях, начиная с 1903 года.

Затем группа провела новый анализ 133 черт почти 80 тыс. пар противоположного пола, участвующих в проекте Британского биобанка.

В обеих работах пары в основном совпадали по целому ряду характеристик. Любопытно, что заядлые курильщики, злоупотребляющие алкоголем и трезвенники, как правило, вступали в партнерские отношения с людьми, разделявшими их привычки.

Когда противоположности действительно притягивались, ассоциации часто были слабыми и неопределенными. Это наблюдалось у тех, кто рано встает, у левшей с правшами, а также у тех, кто склонен беспокоиться, с теми, кто этого не делает.

Даже в ситуациях, когда мы чувствуем, что в наших отношениях у нас есть выбор, за кулисами могут действовать механизмы, о которых мы не до конца осведомлены, отметили авторы исследования.