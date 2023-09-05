Учені Університету Колорадо під час дослідження романтичних стосунків з’ясували, що у більшості партнерів є багато спільних рис, включно з політичними поглядами, рівнем освіти та звичками у вживанні алкоголю.

Дослідники кажуть, що в старій приказці про те, що протилежності притягуються, мало правди. Згідно з отриманими результатами, більш ніж 80% проаналізованих рис – від політичних поглядів до віку, в якому люди вперше вступали в статевий зв’язок, – у партнерів часто були напрочуд схожі.

Як такі, що істотно відрізняються, були оцінені тільки 3% пар.

За словами вчених, щоб дійти таких висновків, вони проаналізували попередні дослідження, які охоплювали 22 характеристики в майже 200 статтях, починаючи з 1903 року.

Потім група провела новий аналіз 133 рис майже 80 тис. пар протилежної статі, які беруть участь у проєкті Британського біобанку.

В обох роботах пари в основному збігалися за цілою низкою характеристик. Цікаво, що завзяті курці, ті, хто зловживає алкоголем, і непитущі, як правило, вступали в партнерські стосунки з людьми, які поділяли їхні звички.

Коли протилежності дійсно притягувалися, асоціації часто були слабкими і невизначеними. Це спостерігалося у тих, хто рано встає, у шульг з правшами, а також у тих, хто схильний непокоїтися, з тими, хто цього не робить.

Навіть у ситуаціях, коли ми відчуваємо, що в наших стосунках у нас є вибір, за лаштунками можуть діяти механізми, про які ми не до кінця поінформовані, зазначили автори дослідження.