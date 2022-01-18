Недавнее крупное исследование, проведенное в Дании, выявило значительную связь между разрывом партнерских отношений или годами одинокой жизни и повышенным уровнем воспаления у мужчин.

В исследовании использовались данные людей среднего возраста, охватывающие 26 лет взрослой жизни. Это первое исследование, в котором были проанализированы последствия жизни в одиночестве в течение короткого или более длительного периода, а также после одного или нескольких разводов или разрывов отношений.

Воспаление — это способ организма защитить себя от токсинов, травм и инфекций. Острое воспаление длится несколько часов или дней, например, после пореза на колене.

Хроническое воспаление – это долговременность воспалительной реакции, когда лейкоциты начинают атаковать здоровые ткани.

Исследовательская группа проанализировала данные Копенгагенского биобанка старения и среднего возраста в общей сложности почти 5 тыс. участников в возрасте от 48 до 62 лет.

Исследователи также собрали информацию о факторах, которые могут повлиять на результаты исследования. К ним относятся уровень образования, вес, состояние здоровья, важные жизненные события в раннем возрасте, лекарства, которые могут влиять на воспаление, черты личности и любые недавние эпизоды воспаления.

Наиболее сильное повышение уровня воспаления произошло в группе мужчин, переживших наибольшее количество расставаний — два и более. По сравнению с контрольной группой уровень маркеров воспаления у них был на 17% выше.

Точно так же у мужчин, которые прожили в одиночестве дольше всего — 7 лет и более, — уровень воспаления был на 12% выше, чем в контрольной группе.

Исследование не обнаружило такого эффекта у женщин.

Эти результаты показывают, что мужчины, а не женщины, находятся в значительно более невыгодном положении из-за разрыва отношений или одинокого проживания.

Что же касается детей, то, по мнению исследователей, их наличие может защитить от одиночества в течение многих лет, что, вероятно, связано со значимым и позитивным контактом между ребенком и одиноким родителем.

Хотя при этом существует также вероятность того, что наличие детей может еще больше усугубить негативные последствия расторжения партнерства, поскольку дети часто становятся частью конфликта.

Источник: MedicalNewsToday