Мужчины живут меньше и умирают раньше из-за пищевых привычек, а также культурных и ментальных факторов.

Врач, терапевт, медицинский лектор Стас Кравчук рассказал, что влияет на срок жизни мужчин в Украине.

По его словам, в первую очередь на это влияют пищевые привычки, а именно употребление красного мяса каждый день. Кстати, пищевые привычки связаны с украинскими традициями и стереотипными представлениями.

— Ты же мужичара, съешь этот кусок мяса. Хотя на самом деле, что мужчины, что женщины нуждаются в одинаковом количестве пищи. Все зависит от возраста, роста, веса и активности, — отмечает Стас Кравчук.

В то же время красное мясо является канцерогеном. Исследования подтверждают, что при ежедневном употреблении продукта возрастает риск рака толстой кишки.

Также, по его словам, следует отказываться от переработанных продуктов питания, тех блюд, где много соли и сахара.

Кроме того, повышает риск преждевременной смерти отказ проходить регулярные обследования, которые помогли бы выявить болезни на ранних стадиях.

“Нет, я не пойду к врачу”, “Это не мужское дело – мыть”, “Я сильный, я мощный” – эти стереотипные представления сокращают жизнь украинским мужчинам.

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Также мужчины реже, чем женщины, работают с проблемой лишнего веса.

— Возраст 18-30 очень важен. Потому что мы создаем определенные пищевые привычки, паттерны поведения, касающиеся сна и активности. Конечно, через 15-20 лет это даст о себе знать, – комментирует Стас Кравчук.

По его словам, каждый мужчина должен заботиться о своем здоровье, а не следовать стереотипным представлениям.

Базовые рекомендации:

следить за весом;

питаться сбалансированно;

высыпаться;

днем иметь достаточную активность;

посещать семейного врача раз в год;

вакцинироваться.

Настоящий мужчина — не тот, кто много пьет и курит, а тот, кто заботится о своем здоровье и окружающих его людей, подводит итог эксперт.

Источник: Громадське радіо