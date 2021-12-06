Чоловіки живуть менше і помирають раніше через харчові звички, а також культурні та ментальні фактори.

Лікар, терапевт, медичний лектор Стас Кравчук розповів, що впливає на термін життя чоловіків в Україні.

За його словами, першочергово на це впливають харчові звички, а саме вживання червоного м’яса щодня. До речі, харчові звички пов’язані з українськими традиціями та стереотипними уявленнями.

– Ти ж мужичара, з’їж цей шмат м’яса. Хоча насправді, що чоловіки, що жінки потребують однакової кількості їжі. Все залежить від віку, зросту, ваги та активності, – зазначає Стас Кравчук.

Водночас червоне м’ясо є канцерогеном. Дослідження підтверджують, що за умови щоденного вживання продукту зростає ризик раку товстої кишки.

Також, за його словами, варто відмовлятися від перероблених продуктів харчування, тих страв, де багато солі та цукру.

Крім того, підвищує ризик передчасної смерті відмова проходити регулярні обстеження, які б допомогли виявити хвороби на ранніх стадіях.

“Ні, я не піду до лікаря”, “Це не чоловіча справа – мити”, “Я сильний, я могутній” – ці стереотипні уявлення скорочують життя українським чоловікам.

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Також чоловіки рідше, ніж жінки, працюють з проблемою зайвої ваги.

– Вік 18-30 дуже важливий. Тому що ми започатковуємо певні харчові звички, патерни поведінки, які стосуються сну і активності. Звичайно, через 15-20 років це дасться взнаки, – коментує Стас Кравчук.

За його словами, кожен чоловік має дбати просвоє здоров’я, а не слідувати стереотипним уявленням.

Базові рекомендації:

стежити за вагою;

харчуватися збалансовано;

висипатися;

вдень мати достатню активність;

відвідувати сімейного лікаря раз на рік;

вакцинуватися.

Справжній чоловік – не той, хто багато п’є і палить, а той, хто дбає про своє здоров’я і людей, які його оточують, підсумовує експерт.

Джерело: Громадське радіо