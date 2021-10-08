Дослідження показують, що здатність людей стояти на одній нозі є показником здоров’я, покращує фізичну форму і потенційно збільшує тривалість життя.

Нездатність балансувати на одній нозі протягом 20 секунд або довше у здорових людей пов’язана з підвищеним ризиком пошкодження дрібних кровоносних судин в головному мозку. У вас менше шансів стояти на одній нозі без хитання, якщо у вас безліч захворювань, таких як хвороба Паркінсона, інсульт або хвороба Альцгеймера.

Вагітність, менопауза, вихід на пенсію також можуть змінити нашу силу, рівновагу і здатність залишатися у вертикальному положенні, в основному через те, що ці стани впливають на нашу мотивацію займатися регулярною фізичною активністю.

Вертикально значить нестабільно

Дані показують, що час, протягом якого люди можуть встояти на одній нозі, змінюється для чоловіків і жінок в різному віці, а неможливість досягти цього цільового часу для вашої вікової групи може виявити проблеми зі здоров’ям.

Людське тіло, перебуваючи у вертикальному положенні, нестабільно за своєю природою. У нас дуже маленька опора щодо нашої висоти і ширини. Коли ми здорові, то покладаємося на нашу центральну і периферичну нервову систему, щоб інтегрувати всю інформацію, що надходить від наших органів чуття (очі, внутрішнє вухо і зворотний зв’язок від м’язів і суглобів).

Потім ми активуємо правильні м’язи (стопи, щиколотки, м’язи ніг і кора, іноді навіть м’язи рук) в потрібний час, щоб внести необхідні корективи в нашу поставу, щоб залишатися у вертикальному положенні.

Чим більше ми фізично активні, тим вище ймовірність того, що у нас буде хороший баланс і, звичайно ж, більше фізичних, психологічних і соціальних переваг регулярної активності.

Проблеми зі здоров’ям, наприклад депресія і остеопороз, також можуть впливати на нашу фізичну активність і характеризуються сутулою поставою і погіршеним балансом, що призводить до підвищеного ризику падінь і переломів. Згорблена поза ускладнює стояння на одній нозі.

Чи варто стояти на одній нозі

Ви можете поліпшити свою здатність стояти на одній нозі в будь-якому віці і поліпшити рівновагу. Це складніше, якщо у вас неврологічне захворювання, але дослідження показали, що поліпшення рівноваги можливе.

У Великій Британії приблизно у кожного третього дорослого старше 65 років і у половини людей старше 80 буде хоча б одне падіння на рік. У недавньому звіті громадської охорони Здоров’я Англії говориться, що відсутність активності у літніх людей через соціальні обмеження під час пандемії може привести до падіння числа літніх людей на 110 000 більше в цьому році.

Ви можете перевірити свою рівновагу і спробувати кілька простих вправ на рівновагу.

Стояти на одній нозі буде набагато складніше, якщо ви при цьому закриєте очі. Це варто практикувати, так як це допомагає нам зберігати довгострокову рівновагу і знижує ризик падіння.

Коли наші очі відкриті, тіло стає ледачим і покладається на наш зір, який допомагає нам зберігати рівновагу. Якщо ви приберете зір, інші почуття будуть працювати краще.

Відносно людей старше 70 років також є свідчення того, що стояння на кожній нозі по одній хвилині три рази на день може допомогти поліпшити мінеральну щільність тазостегнових кісток. Більш висока мінеральна щільність стегнової кістки означає, що, якщо ви все-таки впадете, ймовірність перелому буде нижче.

Деяких жінок лякає перспектива настання менопаузи. І не тільки тому, що збільшується ризик виникнення остеопорозу. Біль, часта зміна настрою, дискомфорт… Але неприємні симптоми з боку фізіології та психіки у цей період можна згладити, якщо завчасно до цього підготуватися. Як – читайте в нашому матеріалі Як підготуватися до менопаузи.