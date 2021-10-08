Признак здоровья и долголетия: почему так важно устоять на одной ноге

Исследования показывают, что способность людей стоять на одной ноге является показателем здоровья, улучшает физическую форму и потенциально увеличивает продолжительность жизни.

Неспособность балансировать на одной ноге в течение 20 секунд или дольше у здоровых людей связана с повышенным риском повреждения мелких кровеносных сосудов в головном мозге. У вас меньше шансов стоять на одной ноге без шатания, если у вас множество заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, инсульт или болезнь Альцгеймера.

Беременность, менопауза, выход на пенсию также могут изменить нашу силу, равновесие и способность оставаться в вертикальном положении, в основном из-за того, что эти состояния влияют на нашу мотивацию заниматься регулярной физической активностью.

Вертикально значит нестабильно

Данные показывают, что время, в течение которого люди могут стоять на одной ноге, меняется для мужчин и женщин в разном возрасте, а невозможность достичь этого целевого времени для вашей возрастной группы может выявить проблемы со здоровьем.

Человеческое тело, находясь в вертикальном положении, нестабильно по своей природе. У нас очень маленькая опора относительно нашей высоты и ширины. Когда мы здоровы, то полагаемся на нашу центральную и периферическую нервную систему, чтобы интегрировать всю информацию, поступающую от наших органов чувств (глаза, внутреннее ухо и обратная связь от мышц и суставов).

Затем мы активируем правильные мышцы (стопы, лодыжки, мышцы ног и кора, иногда даже мышцы рук) в нужное время, чтобы внести необходимые коррективы в нашу осанку, чтобы оставаться в вертикальном положении.

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Чем больше мы физически активны, тем выше вероятность того, что у нас будет хороший баланс и, конечно же, больше физических, психологических и социальных преимуществ регулярной активности.

Проблемы со здоровьем, например депрессия и остеопороз, также могут влиять на нашу физическую активность и характеризуются сутулой осанкой и ухудшенным балансом, что приводит к повышенному риску падений и переломов. Сгорбленная поза затрудняет стояние на одной ноге.

Стоит ли стоять на одной ноге

Вы можете улучшить свою способность стоять на одной ноге в любом возрасте и улучшить равновесие. Это сложнее, если у вас неврологическое заболевание, но исследования показали, что улучшение равновесия возможно.

В Великобритании примерно у каждого третьего взрослого старше 65 лет и у половины людей старше 80 будет хотя бы одно падение в год. В недавнем отчете общественного здравоохранения Англии говорится, что отсутствие активности у пожилых людей из-за социальных ограничений во время пандемии может привести к падению числа пожилых людей на 110 000 больше в этом году.

Вы можете проверить свое равновесие и попробовать несколько простых упражнений на равновесие.

Стоять на одной ноге будет намного сложнее, если вы при этом закроете глаза. Это стоит практиковать, так как это помогает нам сохранять долгосрочное равновесие и снижает риск падения.

Когда наши глаза открыты, тело становится ленивым и полагается на наше зрение, которое помогает нам сохранять равновесие. Если вы уберете зрение, другие чувства будут работать лучше.

В отношении людей старше 70 лет также есть свидетельства того, что стояние на каждой ноге по одной минуте три раза в день может помочь улучшить минеральную плотность тазобедренных костей. Более высокая минеральная плотность бедренной кости означает, что, если вы все-таки упадете, вероятность перелома будет ниже.

Некоторых женщин пугает перспектива наступления менопаузы. И не только потому, что увеличивается риск возникновения остеопороза. Боли, частая смена настроения, дискомфорт… Но неприятные симптомы со стороны физиологии и психики в этот период можно сгладить, если заранее к этому подготовиться. Как — читайте в нашем материале — Как подготовиться к менопаузе.