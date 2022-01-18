Нещодавнє велике дослідження, проведене в Данії, виявило значний зв’язок між розривом партнерських взаємин або роками самотнього життя і підвищеним рівнем запалення у чоловіків.

У дослідженні використовувалися дані людей середнього віку, що охоплюють 26 років дорослого життя. Це перше дослідження, в якому було проаналізовано наслідки життя на самоті протягом короткого або більш тривалого періоду, а також після одного або декількох розлучень чи розривів взаємин.

Запалення – це спосіб організму захистити себе від токсинів, травм та інфекцій. Гостре запалення триває кілька годин або днів, наприклад, після порізу на коліні.

Хронічне запалення – це довготривалість запальної реакції, коли лейкоцити починають атакувати здорові тканини.

Дослідницька група проаналізувала дані Копенгагенського біобанку старіння і середнього віку в цілому майже 5 тис. учасників віком від 48 до 62 років.

Дослідники також зібрали інформацію про фактори, які можуть вплинути на результати дослідження. До них належать рівень освіти, вага, стан здоров’я, важливі життєві події в ранньому віці, ліки, які можуть впливати на запалення, риси особистості й будь-які нещодавні епізоди запалення.

Найбільш сильне підвищення рівня запалення відбулося в групі чоловіків, які пережили найбільшу кількість розставань – два і більше. Якщо порівняти з контрольною групою, рівень маркерів запалення у них був на 17% вищий.

Так само і у чоловіків, які прожили на самоті найдовше – 7 років і більше, рівень запалення був на 12% вищий, ніж у контрольній групі.

Дослідження не виявило такого ефекту у жінок.

Ці результати показують, що чоловіки, а не жінки, перебувають у значно невигіднішому становищі через розрив стосунків або самотнє проживання.

Що ж стосується дітей, то, на думку дослідників, їхня наявність може захистити від самотності протягом багатьох років, що, ймовірно, пов’язано зі значущим і позитивним контактом між дитиною і одиноким батьком.

Хоча при цьому існує також ймовірність того, що наявність дітей може ще більше погіршити негативні наслідки розірвання партнерства, оскільки діти часто стають частиною конфлікту.

Джерело: MedicalNewsToday