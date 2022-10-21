Массированные вражеские обстрелы населенных пунктов Украины вынуждают людей достаточно много времени проводить в укрытиях, где зачастую холодно и сыро.

А вирусы только того и ждут, пока соберется немаленькая толпа народа, чтобы начать свою диверсионную деятельность. Как обезопасить себя от возбудителей респираторных инфекций в местах скопления людей, рассказывает врач-педиатр Евгений Комаровский.

— Скажу сразу, там где есть толпа и нет вентиляции воздуха шансы не заразиться ничтожно малы, — сказал доктор. — Поэтому главный совет — избегать людей и мест без вентиляции.

Вот метро — идеальное место для укрытия. И не только потому, что оно может выдержать удары, но и для профилактики ОРВИ.

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Особенность метрополитена в том, что в нем работает современная мощная система вентиляции. Укрытия, которые располагаются в домах, очевидно не имеют такой хорошей вентиляции. А жаль. Ведь именно хорошо налаженная циркуляция воздуха поможет рассеивать вирусы, что уменьшает риск заражения.

— Рекомендую проверить вентиляцию в том укрытии, которым вы пользуетесь,- посоветовал доктор.

Еще один совет: надевайте маски.

— Эта рекомендация уже набила оскомину, но объясню еще раз, — сказал Комаровский. — Существует два понятия: инфицирующая доза и тяжесть заболевания.

Так вот, продолжил доктор, если вы вдохнули пять вирусов, то ваш организм с ними справится. Если 500 — заболеет. Это и есть инфицирующая доза. А если вдохнете пять тыс. вирусов — заболеете тяжело.

Маска не защитит вас от вирусов на 100%, но уменьшит инфицирующую дозу. И это важно.

— Совет, который поддерживают не все приверженцы доказательной медицины — промывание носа солевыми растворами и увлажнение слизистой. Это тоже помогает уменьшить риск заражения.

И еще одна рекомендация, если есть возможность, держитесь подальше от людей с явными признаками ОРВИ или простуды.

Источник: Евгений Комаровский