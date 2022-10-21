Масовані ворожі обстріли населених пунктів України змушують людей досить багато часу проводити в укриттях, де часто холодно та сиро.

А віруси тільки на те й чекають, поки збереться чималенький натовп народу, щоб розпочати свою диверсійну діяльність. Як убезпечити себе від збудників респіраторних інфекцій у місцях скупчення людей, розповідає лікар-педіатр Євген Комаровський.

– Скажу відразу, там де є натовп і немає вентиляції повітря шанси не заразитися мізерно малі, – сказав лікар. – Тому головна порада – уникати людей та місць без вентиляції.

Ось метро – ідеальне місце для укриття. І не лише тому, що воно може витримати удари, а й для профілактики ГРВІ.

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Особливість метрополітену у цьому, що у ньому працює сучасна потужна система вентиляції. Укриття, які розташовуються в будинках, очевидно, не мають такої гарної вентиляції. А шкода. Адже саме добре налагоджена циркуляція повітря допоможе розсіювати віруси, що зменшує ризик зараження.

– Рекомендую перевірити вентиляцію в тому укритті, яким ви користуєтеся, – порадив лікар.

Ще одна порада: надягайте маски.

– Ця рекомендація вже набила оскомину, але поясню ще раз, – сказав Комаровський. – Існує два поняття: інфікуюча доза та тяжкість захворювання.

Так ось, продовжив лікар, якщо ви вдихнули п’ять вірусів, то ваш організм із ними впорається. Якщо 500 – захворіє. Це і є інфікуюча доза. А якщо вдихнете п’ять тисяч вірусів – занедужаєте важко.

Маска не захистить вас від вірусів на 100%, але зменшить дозу, що інфікує. І це важливо.

– Порада, яку підтримують не всі прихильники доказової медицини – промивання носа сольовими розчинами та зволоження слизової оболонки. Це також допомагає зменшити ризик зараження.

І ще одна рекомендація, якщо є можливість, тримайтеся подалі від людей із явними ознаками ГРВІ чи застуди.

Джерело: Євген Комаровський