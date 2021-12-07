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Щадящий и эффективный: в Украине зарегистрирован новый препарат для лечения туберкулеза

7 декабря 2021, 16:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
туберкулез
Источник: Depositphotos

Новый препарат, предназначенный для лечения больных с туберкулезом, позволит сократить назначение сильнодействующих лекарств до трех приемов с более коротким интервалом. Это чрезвычайно важно для людей, страдающих устойчивой формой тяжелой легочной патологии.

О регистрации в Украине новейшего препарата против туберкулеза сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Лекарство называется Претоманид.

— Внедрение нового противотуберкулезного препарата Претоманид в Украине ставит нас на шаг ближе к самому ценному — сохранению жизни около 1 300 людей с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендованным целевым показателем ВОЗ, — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что Претоманид поможет реально снизить показатели распространения и смертности от устойчивого туберкулеза.

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Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила использование новейшего препарата.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение Претоманида еще в 2020 году.

Источник
Минздрав
Теги
Ліки , МОЗ Украины , туберкульоз
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