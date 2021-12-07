Новий препарат, призначений для лікування хворих з туберкульозом, дозволить скоротити призначення сильнодіючих ліків до трьох прийомів з більш коротким інтервалом. Це надзвичайно важливо для людей, які страждають на стійку форму важкої легеневої патології.

Про реєстрацію в Україні новітнього препарату проти туберкульозу повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Ліки мають назву Претоманід.

– Впровадження нового протитуберкульозного препарату Претоманід в Україні ставить нас на крок ближче до найціннішого – збереження життя близько 1 300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90% людей з туберкульозом відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ, – йдеться в прес-релізі.

Також повідомляється, що Претоманід допоможе знизити показники поширення і смертності від стійкого туберкульозу.

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Україна стала п’ятою країною в світі, яка дозволила використання новітнього препарату.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило застосування Претоманіду ще в 2020 році.