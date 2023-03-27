У каждого из нас есть сотни маленьких коричневых пятнышек на теле. Родинка, или ее еще называют невус — это скопление пигмента, определяющего цвет кожи, глаз и волос.
Родинка является доброкачественным образованием и обычно не вызывает дискомфорта. Однако большие, объемные невусы больше подвержены случайным повреждениям.
При случайном повреждении, родинка начинает кровоточить, поэтому у человека начинается паника.
Что будет, если содрать родинку, и что делать при случайном повреждении — читайте в материале Фактов ICTV.
Что будет, если содрать родинку
Врач дерматолог Татьяна Пасека отмечает, если вдруг вы содрали родинку, то вы не умрете! Это миф, которым пугали нас родители в детстве.
Первое, что советует сделать Пасека, записаться на прием к дерматологу! Только специалист может определить, удалять родинку или нет.
Если родинка доброкачественная, то ее повреждение может приравниваться к обычной царапине. Но если новообразование имеет злокачественный характер, то возможно дальнейшее его удаление по назначению врача.
Татьяна Пасека добавляет, если зацепить родинку один раз, она не сможет сразу перерасти в меланому. Но, в случае, если родинка постоянно травмируется, это может привести к неприятным последствиям.
— Обычно я советую своим пациентам удалять родинку с последующим гистологическим исследованием для подтверждения диагноза или его опровержения, — говорит врач.
Итак, вы травмировали родинку, что делать?
- Успокоиться и не думать о худшем.
- Обработать родинку антисептическим раствором — хлоргексидином.
- Если выступила кровь — обработайте ранку перекисью водорода.
- Когда обрабатываете рану антисептиками — используйте бинт, стерильные салфетки или ватные диски, ведь обычная вата из мотка может оставить внутри раны ворсинки.
- Чтобы предотвратить инфекцию, заклейте рану пластырем.
- Возьмите телефон, сообщите своему дерматологу и запишитесь на прием.
— Врач дерматолог с помощью специального прибора — дерматоскопа определит — поврежденная родинка является доброкачественным или злокачественным образованием. Далее врач решит, нужно удалять новообразование или нет, — говорит дерматолог.