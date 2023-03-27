Кожен з нас має на тілі сотні маленьких коричневих цяточок. Родимка, або її ще називають невус – це скупчення пігменту, який визначає колір шкіри, очей та волосся.

Родимка є доброякісним утворенням та зазвичай не спричиняє дискомфорту. Проте великі, обʼємні невуси більше схильні до випадкових пошкоджень.

При випадковому пошкодженні, родимка починає кровоточити, тому в людини починається паніка.

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Що буде, якщо здерти родимку, та що робити при випадковому пошкодженні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що буде, якщо здерти родимку

Лікар дерматолог Тетяна Пасєка зазначає, якщо раптом ви здерли родимку, то ви не помрете! Це міф, яким лякали нас батьки у дитинстві.

Перше, що радить зробити Пасєка, записатися на прийом до дерматолога! Лише спеціаліст може визначити, видаляти родимку чи ні.

Якщо родимка доброякісна, то її пошкодження може прирівнюватись до звичайної подряпини. Утім якщо новоутворення має злоякісний характер, то можливе подальше його видалення за призначенням лікаря.

Тетяна Пасєка додає, якщо зачепити родимку один раз, вона не зможе одразу перерости в меланому. Але, у випадку, якщо родимка постійно травмується, це може призвести до неприємних наслідків.

– Зазвичай я раджу своїм пацієнтам видаляти родимку з подальшим гістологічним дослідженням для підтвердження діагнозу чи його спростування, – каже лікар.

Отже, ви травмували родимку, що робити?

Заспокоїтися і не думати про найгірше. Обробити родимку антисептичним розчином – хлоргексидином. Якщо виступила кров – обробіть ранку перекисом водню. Коли обробляєте рану антисептиками – використовуйте бинт, стерильні серветки або ватні диски, адже звичайна вата з мотка може залишити всередині рани ворсинки. Щоб запобігти зараженню, заклейте рану пластиром. Візьміть телефон, повідомте свого лікаря дерматолога та запишіться на прийом.