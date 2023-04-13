Сон чрезвычайно важен для здоровья и хорошего самочувствия человека. Во время сна наше тело восстанавливается и регенерируется, а мозг обрабатывает информацию, полученную в течение дня.

Именно поэтому врачи советуют спать по 7-9 часов в сутки. Ведь это идеальная продолжительность сна, которая позволяет организму восстанавливаться, регенерироваться и поддерживать оптимальный уровень физического и эмоционального здоровья.

Факты ICTV узнавали, что будет с организмом, если не спать целую ночь и больше.

Что будет, если не спать всю ночь

Врач-терапевт, сомнолог и диетолог Ирина Кудрик отмечает, если не поспать одни сутки, то ничего страшного с организмом не произойдет.

— После бессонной ночи можно отдохнуть или поспать днем, и организм восстановится, — говорит сомнолог.

Однако если вы не отдыхали в течение 24 часов, то можете чувствовать:

трудности с концентрацией и памятью;

снижение координации;

сонливость;

раздражительность;

проблемы с кратковременной памятью;

повышенный уровень гормонов стресса (кортизол и адреналин);

повышенный уровень сахара в крови;

увеличение риска несчастных случаев;

напряжение мышц.

Если пропускать ночной сон систематически, например вы работаете в ночные смены, то есть риск сбить биологические часы.

В результате организм не будет в достаточной степени вырабатывать так называемые ночные гормоны восстановления и жиросжигания (соматотропный гормон и мелатонин).

— В организме начнет происходить гормональный дисбаланс, есть риск развития сахарного диабета, ожирения, онкологии, тревожно-депрессивных состояний, сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь) и их осложнений (инсульт, инфаркт), — добавляет Кудрик.

Кроме того, без полноценного сна более суток человек будет чувствовать растерянность и дезориентацию.

Также, по словам сомнолога, полноценным считается сон с носовым, а не ротовым дыханием. Большинство эту проблему игнорирует и думает, что открытый рот и присутствие храпа — это норма. Но это не так.

— Храп может спровоцировать остановки дыхания во сне, которых человек не ощущает, — говорит врач.

Сомнолог добавляет, что человек можете просыпаться от того, что хочет в туалет или из-за ощущения нехватки воздуха, или просто беспокойного сна. Такие остановки дыхания могут видеть окружающие.

Как наладить сон — советы сомнолога

Для налаживания режима стоит начать с базовых вещей — гигиены сна:

Идите отдыхать вовремя — 22:00-23:00.

За 2-3 часа до сна уберите все гаджеты, примите ванну, также можно помедитировать.

Во время сна в комнате должно быть темно, тихо и прохладно.

Спите на комфортном матрасе и ортопедической подушке.

В течение дня поддерживайте физическую активность (прогулки на свежем воздухе, умеренные занятия спортом и т.д.).

Питайтесь сбалансировано и включите в рацион продукты, содержащие триптофан — предшественник мелатонина (орехи, индейка, выдержанные сыры, бананы).