Сон чрезвычайно важен для здоровья и хорошего самочувствия человека. Во время сна наше тело восстанавливается и регенерируется, а мозг обрабатывает информацию, полученную в течение дня.
Именно поэтому врачи советуют спать по 7-9 часов в сутки. Ведь это идеальная продолжительность сна, которая позволяет организму восстанавливаться, регенерироваться и поддерживать оптимальный уровень физического и эмоционального здоровья.
Факты ICTV узнавали, что будет с организмом, если не спать целую ночь и больше.
Что будет, если не спать всю ночь
Врач-терапевт, сомнолог и диетолог Ирина Кудрик отмечает, если не поспать одни сутки, то ничего страшного с организмом не произойдет.
— После бессонной ночи можно отдохнуть или поспать днем, и организм восстановится, — говорит сомнолог.
Однако если вы не отдыхали в течение 24 часов, то можете чувствовать:
- трудности с концентрацией и памятью;
- снижение координации;
- сонливость;
- раздражительность;
- проблемы с кратковременной памятью;
- повышенный уровень гормонов стресса (кортизол и адреналин);
- повышенный уровень сахара в крови;
- увеличение риска несчастных случаев;
- напряжение мышц.
Если пропускать ночной сон систематически, например вы работаете в ночные смены, то есть риск сбить биологические часы.
В результате организм не будет в достаточной степени вырабатывать так называемые ночные гормоны восстановления и жиросжигания (соматотропный гормон и мелатонин).
— В организме начнет происходить гормональный дисбаланс, есть риск развития сахарного диабета, ожирения, онкологии, тревожно-депрессивных состояний, сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь) и их осложнений (инсульт, инфаркт), — добавляет Кудрик.
Кроме того, без полноценного сна более суток человек будет чувствовать растерянность и дезориентацию.
Также, по словам сомнолога, полноценным считается сон с носовым, а не ротовым дыханием. Большинство эту проблему игнорирует и думает, что открытый рот и присутствие храпа — это норма. Но это не так.
— Храп может спровоцировать остановки дыхания во сне, которых человек не ощущает, — говорит врач.
Сомнолог добавляет, что человек можете просыпаться от того, что хочет в туалет или из-за ощущения нехватки воздуха, или просто беспокойного сна. Такие остановки дыхания могут видеть окружающие.
Как наладить сон — советы сомнолога
Для налаживания режима стоит начать с базовых вещей — гигиены сна:
- Идите отдыхать вовремя — 22:00-23:00.
- За 2-3 часа до сна уберите все гаджеты, примите ванну, также можно помедитировать.
- Во время сна в комнате должно быть темно, тихо и прохладно.
- Спите на комфортном матрасе и ортопедической подушке.
- В течение дня поддерживайте физическую активность (прогулки на свежем воздухе, умеренные занятия спортом и т.д.).
- Питайтесь сбалансировано и включите в рацион продукты, содержащие триптофан — предшественник мелатонина (орехи, индейка, выдержанные сыры, бананы).
— Если через месяц соблюдения всех рекомендаций не удается нормализовать сон, стоит обратиться к специалисту, — советует Кудрик.