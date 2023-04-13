Сон надзвичайно важливий для здоров’я та хорошого самопочуття людини. Під час сну наш організм відновлюється та регенерується, а мозок обробляє інформацію, отриману протягом дня.
Саме тому лікарі радять спати по 7-9 годин на добу. Адже це ідеальна тривалість сну, яка дає змогу організму відновлюватися, регенеруватися та підтримувати оптимальний рівень фізичного та емоційного здоров’я.
Факти ICTV дізнавалися, що буде з організмом, якщо не спати цілу ніч та більше.
Що буде, якщо не спати цілу ніч
Лікар-терапевт, сомнолог та дієтолог Ірина Кудрик зазначає, якщо не поспати одну добу, то нічого страшного з організмом не відбудеться.
– Після безсонної ночі можна відпочити чи поспати вдень, і організм відновиться, – каже сомнолог.
Проте якщо ви не відпочивали протягом 24 годин, то можете відчувати:
- труднощі з концентрацією і пам’яттю;
- зниження координації;
- сонливість;
- дратівливість;
- проблеми з короткочасною пам’яттю;
- підвищений рівень гормонів стресу (кортизол та адреналін);
- підвищений рівень цукру в крові;
- збільшення ризику нещасних випадків;
- напруження м’язів.
Якщо пропускати нічний сон систематично, наприклад ви працюєте в нічні зміни, то є ризик збити біологічний годинник.
Як результат, організм не утворюватиме достатньою мірою так звані нічні гормони відновлення та жироспалювання (соматотропний гормон та мелатонін).
– В організмі почне відбуватися гормональний дисбаланс, є ризик розвитку цукрового діабету, ожиріння, онкології, тривожно-депресивних станів, серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба) та їх ускладнень (інсульт, інфаркт), – додає Кудрик.
Крім того, без повноцінного сну понад добу людина відчуватиме розгубленість та дезорієнтацію.
– Хропіння може спровокувати зупинення дихання уві сні, хоча людина цього не відчуває, – каже лікар.
Як налагодити сон – поради сомнолога
Для налагодження режиму варто почати з базових речей – гігієни сну:
- Йдіть відпочивати вчасно – 22:00-23:00.
- За 2-3 години до сну приберіть усі гаджети, прийміть ванну, також можна помедитувати.
- Під час сну в кімнаті має бути темно, тихо та прохолодно.
- Спіть на комфортному матраці та ортопедичній подушці.
- Протягом дня підтримуйте фізичну активність (прогулянки на свіжому повітрі, помірні заняття спортом тощо).
- Харчуйтесь збалансовано та включіть в раціон продукти, що містять триптофан – попередник мелатоніну (горіхи, індичка, витримані сири, банани).
– Якщо через місяць дотримання усіх рекомендацій не вдається нормалізувати сон, варто звернутись до фахівця, – радить Кудрик.