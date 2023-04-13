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Що буде з організмом, якщо не спати 24 години і більше – відповідь сомнолога

13 Квітня 2023, 11:24
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
ночной сон
Джерело: Depositphotos

Сон надзвичайно важливий для здоров’я та хорошого самопочуття людини. Під час сну наш організм відновлюється та регенерується, а мозок обробляє інформацію, отриману протягом дня.

Саме тому лікарі радять спати по 7-9 годин на добу. Адже це ідеальна тривалість сну, яка дає змогу організму відновлюватися, регенеруватися та підтримувати оптимальний рівень фізичного та емоційного здоров’я.

Факти ICTV дізнавалися, що буде з організмом, якщо не спати цілу ніч та більше.

Що буде, якщо не спати цілу ніч

Лікар-терапевт, сомнолог та дієтолог Ірина Кудрик зазначає, якщо не поспати одну добу, то нічого страшного з організмом не відбудеться.

– Після безсонної ночі можна відпочити чи поспати вдень, і організм відновиться, – каже сомнолог.

Проте якщо ви не відпочивали протягом 24 годин, то можете відчувати:

  • труднощі з концентрацією і пам’яттю;
  • зниження координації;
  • сонливість;
  • дратівливість;
  • проблеми з короткочасною пам’яттю;
  • підвищений рівень гормонів стресу (кортизол та адреналін);
  • підвищений рівень цукру в крові;
  • збільшення ризику нещасних випадків;
  • напруження м’язів.

Якщо пропускати нічний сон систематично, наприклад ви працюєте в нічні зміни, то є ризик збити біологічний годинник.

Як результат, організм не утворюватиме достатньою мірою так звані нічні гормони відновлення та жироспалювання (соматотропний гормон та мелатонін).

– В організмі почне відбуватися гормональний дисбаланс, є ризик розвитку цукрового діабету, ожиріння, онкології, тривожно-депресивних станів, серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба) та їх ускладнень (інсульт, інфаркт), – додає Кудрик.

Крім того, без повноцінного сну понад добу людина відчуватиме розгубленість та дезорієнтацію.

Також, за словами сомнолога, повноцінним вважається сон з носовим, а не ротовим диханням. Більшість цю проблему ігнорує і думає, що відкритий рот та присутність хропіння – це норма. Але це не так.
– Хропіння може спровокувати зупинення дихання уві сні, хоча людина цього не відчуває, – каже лікар.
Сомнолог додає, що людина може прокидатись від того, що хоче в туалет або через відчуття нестачі повітря чи просто неспокійний сон. Такі зупинки дихання можуть бачити близькі людини, яка хропить.

Як налагодити сон – поради сомнолога

Для налагодження режиму варто почати з базових речей – гігієни сну:

  • Йдіть відпочивати вчасно – 22:00-23:00.
  • За 2-3 години до сну приберіть усі гаджети, прийміть ванну, також можна помедитувати.
  • Під час сну в кімнаті має бути темно, тихо та прохолодно.
  • Спіть на комфортному матраці та ортопедичній подушці.
  • Протягом дня підтримуйте фізичну активність (прогулянки на свіжому повітрі, помірні заняття спортом тощо).
  • Харчуйтесь збалансовано та включіть в раціон продукти, що містять триптофан – попередник мелатоніну (горіхи, індичка, витримані сири, банани).

– Якщо через місяць дотримання усіх рекомендацій не вдається нормалізувати сон, варто звернутись до фахівця, – радить Кудрик.

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