Сон надзвичайно важливий для здоров’я та хорошого самопочуття людини. Під час сну наш організм відновлюється та регенерується, а мозок обробляє інформацію, отриману протягом дня.

Саме тому лікарі радять спати по 7-9 годин на добу. Адже це ідеальна тривалість сну, яка дає змогу організму відновлюватися, регенеруватися та підтримувати оптимальний рівень фізичного та емоційного здоров’я.

Факти ICTV дізнавалися, що буде з організмом, якщо не спати цілу ніч та більше.

Що буде, якщо не спати цілу ніч

Лікар-терапевт, сомнолог та дієтолог Ірина Кудрик зазначає, якщо не поспати одну добу, то нічого страшного з організмом не відбудеться.

– Після безсонної ночі можна відпочити чи поспати вдень, і організм відновиться, – каже сомнолог.

Проте якщо ви не відпочивали протягом 24 годин, то можете відчувати:

труднощі з концентрацією і пам’яттю;

зниження координації;

сонливість;

дратівливість;

проблеми з короткочасною пам’яттю;

підвищений рівень гормонів стресу (кортизол та адреналін);

підвищений рівень цукру в крові;

збільшення ризику нещасних випадків;

напруження м’язів.

Якщо пропускати нічний сон систематично, наприклад ви працюєте в нічні зміни, то є ризик збити біологічний годинник.

Як результат, організм не утворюватиме достатньою мірою так звані нічні гормони відновлення та жироспалювання (соматотропний гормон та мелатонін).

– В організмі почне відбуватися гормональний дисбаланс, є ризик розвитку цукрового діабету, ожиріння, онкології, тривожно-депресивних станів, серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба) та їх ускладнень (інсульт, інфаркт), – додає Кудрик.

Крім того, без повноцінного сну понад добу людина відчуватиме розгубленість та дезорієнтацію.

Також, за словами сомнолога, повноцінним вважається сон з носовим, а не ротовим диханням. Більшість цю проблему ігнорує і думає, що відкритий рот та присутність хропіння – це норма. Але це не так. – Хропіння може спровокувати зупинення дихання уві сні, хоча людина цього не відчуває, – каже лікар. Сомнолог додає, що людина може прокидатись від того, що хоче в туалет або через відчуття нестачі повітря чи просто неспокійний сон. Такі зупинки дихання можуть бачити близькі людини, яка хропить.