Во время войны многим гражданам может быть сложно собраться и продолжать жить.

Однако все же важно попытаться адаптироваться.

Что помогает жить во время войны?

читать меньше новостей и доверять информации только из официальных источников;

больше общаться с близкими, звонить им почаще, по возможности делиться хорошими новостями;

помогать другим и заниматься волонтерством;

больше времени проводить с детьми;

вести дневник жизни – можно записывать туда свои чувства, мысли, благодарность за еще один день.

Специалисты отмечают, что пока неизвестно, сколько украинцы будут находиться в таком состоянии. Однако надо адаптироваться к новым реалиям, ведь как-никак жизнь продолжается, и нужно жить дальше.

С 24 февраля в Украине идет война. Россияне убивают мирных жителей, среди них женщины, дети и пожилые люди, разрушают жилые кварталы и инфраструктуру, заставляют граждан массово покидать свои дома и переезжать в другие города.

Источник: Психологическая поддержка