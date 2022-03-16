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Что помогает жить во время войны – рекомендации

16 марта 2022, 15:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Что помогает жить во время войны – рекомендации
Источник: Pexels

Во время войны многим гражданам может быть сложно собраться и продолжать жить.

Однако все же важно попытаться адаптироваться.

Что помогает жить во время войны?

  • читать меньше новостей и доверять информации только из официальных источников;
  • больше общаться с близкими, звонить им почаще, по возможности делиться хорошими новостями;
  • помогать другим и заниматься волонтерством;
  • больше времени проводить с детьми;
  • вести дневник жизни – можно записывать туда свои чувства, мысли, благодарность за еще один день.
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Специалисты отмечают, что пока неизвестно, сколько украинцы будут находиться в таком состоянии. Однако надо адаптироваться к новым реалиям, ведь как-никак жизнь продолжается, и нужно жить дальше.

С 24 февраля в Украине идет война. Россияне убивают мирных жителей, среди них женщины, дети и пожилые люди, разрушают жилые кварталы и инфраструктуру, заставляют граждан массово покидать свои дома и переезжать в другие города.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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