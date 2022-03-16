Война – сложное время для людей. Они теряют родных, друзей, дома. Разрушаются школы, детские сады и места, с которыми связаны дорогие воспоминания.

Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина рассказала, как переживать потери во время войны и пытаться жить в дальнейшем.

По ее словам, во-первых, нужно понять, что в таких условиях материальные потери необратимы. Поэтому нужно менять свои ценности.

– У меня нет дома, но я и мои родные живы. Живы – значит, все остальное тоже будет. Это следует повторять себе, как мантру, потому что жизнь – самая главная ценность, — говорит Ирина Тычина.

В это время следует мечтать, планировать дела после войны.

Во-вторых, важно по возможности сохранять спокойствие, не паниковать, пытаться заниматься полезными делами, например, волонтерством.

Также рекомендуется больше времени проводить с родными, отдыхать, играть в разные игры с детьми.

Специалист говорит, что важно настраивать себя на мысль, что есть вещи и события, которые невозможно изменить и вернуть назад. Поэтому нужно по возможности жить настоящим и будущим.

Источник: Психологическая поддержка