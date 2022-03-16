Війна – складний час для людей. Вони втрачають рідних, друзів, будинки. Руйнуються школи, дитячі садки та місця, з якими пов’язані найдорожчі спогади.

Психолог, кандидат психологічних наук Ірина Тичина розповіла, як переживати втрати під час війни та намагатися жити надалі.

За її словами, по-перше, треба зрозуміти, що у таких умовах матеріальні втрати незворотні. Тому треба змінювати свої цінності.

– У мене немає дому, але я і мої рідні живі. Живі – отже, все решта теж буде. Цю думку варто повторювати собі, як мантру, бо життя – найголовніша цінність, – говорить Ірина Тичина.

У цей час варто мріяти, планувати справи після війни.

По-друге, важливо за можливості зберігати спокій, не панікувати, намагатися займатися корисними справами, наприклад волонтерством.

Також рекомендується більше часу проводити з рідними, відпочивати, грати у різноманітні ігри з дітьми.

Фахівець каже, що важливо налаштовувати себе на думку, що є речі та події, які неможливо змінити і неможливо повернути назад. Тому треба за можливості жити сьогоденням та майбутнім.

Джерело: Психологічна підтримка