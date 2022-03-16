Під час війни багатьом громадянам може бути складно зібратися та намагатися продовжувати жити.

Однак все-таки важливо спробувати адаптуватися.

Що допомагає жити під час війни?

читати менше новин та довіряти інформації лише з офіційних джерел;

більше спілкуватися з близькими, телефонувати їм частіше, за можливості ділитися хорошими новинами;

допомагати іншим та займатися волонтерством;

перебувати більше з дітьми;

вести щоденник життя – можна записувати туди свої почуття, думки, вдячність за ще один день.

Спеціалісти зазначають, наразі невідомо, скільки українці перебуватимуть у такому стані. Проте треба адаптуватися до нових реалій, адже, як-не-як, життя продовжується, і треба жити далі.

З 24 лютого в Україні триває війна. Росіяни вбивають мирних жителів, серед них жінки, діти та літні люди, руйнують житлові квартали та інфраструктуру, змушують громадян масово полишати свої домівки та переїжджати до інших міст.

Джерело: Психологічна підтримка