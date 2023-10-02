Фурункул может зреть в коже несколько дней и заживать еще в течение двух-трех недель. В большинстве случаев они проходят сами, не оставляя следов на коже, но иногда гнойник приходится раскрывать у врача. Что делать, чтобы прорвал фурункул и как помочь – читайте в материале.

Что такое фурункулез

Иммунолог Сергей Северинов утверждает, что фурункулез – это заболевание, проявляющееся гнойничковыми сыпями на коже. Они могут быть разной локализации или одной. Считается, что фурункулез связан с активизацией стафилококка бактериального, потому лечение следует проводить антибиотиками.

Что делать, чтобы прорвал чирей

Можно взять ватный тампон и намылить его хозяйственным мылом. Приложите к больному месту, закрепив пластырем. В течение суток мыло вытащит все содержимое.

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При этом важно не вскрывать фурункул, потому что это может привести к распространению инфекции.

Если гнойник прорвался сам, нужно осторожно промыть теплой водой с мылом (желательно антибактериальным) и наложить марлевую повязку. Менять ее нужно минимум каждый день.

Когда нужно обращаться к врачу

Если вам ничего не помогает, и вы чувствуете общее недомогание или размеры образования велики, то вам лучше обратиться к врачу. В зависимости от причин заражения и сложности он может назначить вам антибиотики или хирургическое вмешательство.