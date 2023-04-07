Что произойдет, если выпить много барбовала — симптомы передозировки

Во время полномасштабной войны большинство людей начали принимать успокаивающие препараты, чтобы унять стресс, тревогу или просто спокойно заснуть.
Барбовал — одно из популярных лекарственных средств, оказывающее рефлекторное успокаивающее действие на организм человека.
Факты ICTV узнавали, что может случиться, если выпить много барбовала, и в какой дозировке можно его принимать.
Барбовал: почему опасен
Фармацевт Татьяна Борисюк отмечает, что никакого положительного эффекта на сердце или сосуды от барбовала нет.
— Барбовал имеет легкий седативный эффект, но он кратковременный. Принимая его постоянно, можно пропустить реальные болезни сердца. А фенобарбитал в составе — сильнодействующее вещество, которое вызывает привыкание, — отмечает эксперт.
Борисюк добавляет, что разовый прием барбовала не повредит, но принимать средство постоянно точно не стоит!
Это также подтверждает врач-психиатр, невролог и нарколог Евгений Скрипник. По его словам, барбовал содержит в своем составе фенобарбитал, вызывающий зависимость.
— В большинстве стран Европы, США и Японии такие препараты запрещены к использованию! В некоторых странах препараты, которые содержат фенобарбитал, вообще запрещены для ввоза, — говорит врач.
Скрипник добавляет, что при длительном приеме барбовала наблюдается снижение памяти.
Более того, длительный прием препарата приводит к накоплению и отравлению внутренних органов бромом!
Проявлениями хронического отравления бромом являются депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений.
— Человек хотел снять тревогу и стресс, а получил тяжелые поражения печени, почек, сердца, нарушения половой функции, депрессивное состояние и снижение памяти! — добавляет психиатр.
Передозировка барбовалом: что может случиться
Если выпить много препарата и вызвать передозировку, то это может привести к:
- угнетению дыхания, вплоть до его остановки;
- угнетению центральной нервной системы, возможна кома;
- угнетению сердечно-сосудистой деятельности, включая нарушение ритма, снижение артериального давления. Может привести к коллаптоидному состоянию (это резкое снижение системного артериального давления);
- тошноте, слабости, снижению температуры тела;
- уменьшению объема мочи.
На сайте производитель АО Фармак отмечается, что длительное применение препарата может вызвать привыкание, медикаментозную зависимость, абстинентный синдром, а внезапное прекращение применения – синдром отмены.
Кому можно принимать барбовал и в какой дозировке
Средство применяется при неврозах, которые сопровождаются повышенной возбудимостью и бессонницей. Его также выписывают при истерии.
Кроме того, препарат используется во время комплексного лечения таких болезней:
- легкие приступы стенокардии;
- артериальной гипертензии в начальной стадии;
- тахикардии функционального генеза;
- при спазмах желудка и кишечника;
- метеоризме.
— Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе этот препарат! Принимать барбовал необходимо исключительно после консультации с врачом и согласно его рекомендациям по применению!
Дозировка препарата
Барбовал нужно принимать внутрь: это могут быть капли или капсулы. Капли барбовала принимают с небольшим количеством жидкости или на кусочке сахара под язык.
Обратите внимание, что дозы и продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально.
— Обычно взрослые принимают по 10-15 капель 2-3 раза в сутки в течение 10-15 дней. Принимать препарат стоит за 20-30 минут до еды.
Что же касается капсул, то взрослым следует принимать по 1-2 капсулы 2-3 раза в сутки в течение 10-15 дней. Употреблять капсулы также нужно за 20-30 минут до еды. Максимальная суточная доза — 6 капсул.
После окончания курса (10-15 дней) необходимо обратиться к врачу и придерживаться его дальнейших рекомендаций!
Источник: Государственный реестр лекарственных средств Украины