Что произойдет, если выпить много барбовала — симптомы передозировки

Во время полномасштабной войны большинство людей начали принимать успокаивающие препараты, чтобы унять стресс, тревогу или просто спокойно заснуть.

Барбовал — одно из популярных лекарственных средств, оказывающее рефлекторное успокаивающее действие на организм человека.

Факты ICTV узнавали, что может случиться, если выпить много барбовала, и в какой дозировке можно его принимать.

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Барбовал: почему опасен

Фармацевт Татьяна Борисюк отмечает, что никакого положительного эффекта на сердце или сосуды от барбовала нет.

— Барбовал имеет легкий седативный эффект, но он кратковременный. Принимая его постоянно, можно пропустить реальные болезни сердца. А фенобарбитал в составе — сильнодействующее вещество, которое вызывает привыкание, — отмечает эксперт.

Борисюк добавляет, что разовый прием барбовала не повредит, но принимать средство постоянно точно не стоит!

Это также подтверждает врач-психиатр, невролог и нарколог Евгений Скрипник. По его словам, барбовал содержит в своем составе фенобарбитал, вызывающий зависимость.

— В большинстве стран Европы, США и Японии такие препараты запрещены к использованию! В некоторых странах препараты, которые содержат фенобарбитал, вообще запрещены для ввоза, — говорит врач.

Скрипник добавляет, что при длительном приеме барбовала наблюдается снижение памяти.

Более того, длительный прием препарата приводит к накоплению и отравлению внутренних органов бромом!

Проявлениями хронического отравления бромом являются депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений.

— Человек хотел снять тревогу и стресс, а получил тяжелые поражения печени, почек, сердца, нарушения половой функции, депрессивное состояние и снижение памяти! — добавляет психиатр.

Передозировка барбовалом: что может случиться

Если выпить много препарата и вызвать передозировку, то это может привести к:

угнетению дыхания, вплоть до его остановки;

угнетению центральной нервной системы, возможна кома;

угнетению сердечно-сосудистой деятельности, включая нарушение ритма, снижение артериального давления. Может привести к коллаптоидному состоянию (это резкое снижение системного артериального давления);

тошноте, слабости, снижению температуры тела;

уменьшению объема мочи.

На сайте производитель АО Фармак отмечается, что длительное применение препарата может вызвать привыкание, медикаментозную зависимость, абстинентный синдром, а внезапное прекращение применения – синдром отмены.

Кому можно принимать барбовал и в какой дозировке

Средство применяется при неврозах, которые сопровождаются повышенной возбудимостью и бессонницей. Его также выписывают при истерии.

Кроме того, препарат используется во время комплексного лечения таких болезней:

легкие приступы стенокардии;

артериальной гипертензии в начальной стадии;

тахикардии функционального генеза;

при спазмах желудка и кишечника;

метеоризме.

— Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе этот препарат! Принимать барбовал необходимо исключительно после консультации с врачом и согласно его рекомендациям по применению!

Дозировка препарата

Барбовал нужно принимать внутрь: это могут быть капли или капсулы. Капли барбовала принимают с небольшим количеством жидкости или на кусочке сахара под язык.

Обратите внимание, что дозы и продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально.

— Обычно взрослые принимают по 10-15 капель 2-3 раза в сутки в течение 10-15 дней. Принимать препарат стоит за 20-30 минут до еды.

Что же касается капсул, то взрослым следует принимать по 1-2 капсулы 2-3 раза в сутки в течение 10-15 дней. Употреблять капсулы также нужно за 20-30 минут до еды. Максимальная суточная доза — 6 капсул.

После окончания курса (10-15 дней) необходимо обратиться к врачу и придерживаться его дальнейших рекомендаций!

Источник: Государственный реестр лекарственных средств Украины