Обзор многолетних исследований, проведенный учеными Канадского института исследований употребления психоактивных веществ, показал, что риск множества проблем со здоровьем значительно увеличивался после употребления менее двух порций алкоголя в день для женщин и после трех для мужчин.

Ученые выяснили, что на самом деле риск преждевременной смерти значительно возрастает для женщин, если они выпивают 25 г алкоголя в день, для мужчин при употреблении 45 г алкоголя в день или чуть более трех напитков.

Новый обзор, в котором проанализировано более 100 исследований почти 5 млн взрослых, был проведен не для разработки рекомендаций по употреблению алкоголя, а для исправления методологических проблем более старых обсервационных исследований.

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Эти отчеты неизменно показывают, что умеренно пьющие люди реже умирают от всех причин, включая те, которые не связаны с употреблением алкоголя.

Ученые заявили, что в более ранних исследованиях не было признано, что у тех, кто пьет мало и умеренно, было множество других здоровых привычек и преимуществ, и что трезвенники, которых использовали в качестве группы сравнения, часто включали бывших пьющих, которые отказались от алкоголя после того, как у них возникли проблемы со здоровьем.

Гипотеза об умеренном употреблении алкоголя с годами подвергалась все большей критике, поскольку стала известна роль алкогольной индустрии в финансировании исследований.

В то же время новые исследования показали, что даже умеренное употребление алкоголя, включая красное вино, может способствовать развитию рака молочной железы, пищевода, провоцировать высокое кровяное давление и серьезную сердечную аритмию.

В январе Канада выпустила новые рекомендации, предупреждающие, что никакое количество спиртного не является здоровым, и призвала людей максимально сократить употребление алкоголя.