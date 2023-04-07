Огляд багаторічних досліджень, який провели вчені Канадського інституту досліджень вживання психоактивних речовин, показав, що ризик безлічі проблем зі здоров’ям значно збільшувався після вживання менш як двох порцій алкоголю на день для жінок і після трьох для чоловіків.

Вчені з’ясували, що насправді ризик передчасної смерті значно зростає для жінок, якщо вони випивають 25 г алкоголю на день, для чоловіків при вживанні 45 г алкоголю на день або трохи більше трьох напоїв.

Новий огляд, у якому проаналізовано понад 100 досліджень майже 5 млн дорослих, був проведений не для розроблення рекомендацій щодо вживання алкоголю, а для виправлення методологічних проблем старіших обсерваційних досліджень.

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Ці звіти незмінно показують, що люди, які помірно п’ють, рідше помирають від усіх причин, включно з тими, які не пов’язані з вживанням алкоголю.

Вчені заявили, що в більш ранніх дослідженнях не було визнано, що у тих, хто п’є мало і помірно, було безліч інших здорових звичок і переваг, і що непитущі, яких використовували як групу порівняння, часто включали колишніх питущих, які відмовилися від алкоголю після того, як у них виникли проблеми зі здоров’ям.

Гіпотеза про помірне вживання алкоголю з роками зазнавала дедалі більшої критики, оскільки стала відома роль алкогольної індустрії у фінансуванні досліджень.

Водночас нові дослідження показали, що навіть помірне споживання алкоголю, включно з червоним вином, може сприяти розвитку раку молочної залози, стравоходу, провокувати високий кров’яний тиск і серйозну серцеву аритмію.

У січні Канада випустила нові рекомендації, які попереджають, що ніяка кількість спиртного не є здоровою, і закликала людей максимально скоротити вживання алкоголю.