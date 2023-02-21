Ученые из Школы традиционной китайской медицины в ходе исследования выяснили, что фрукт с большим количеством антиоксиданта нарингина может помочь снизить риски развития алкогольной болезни печени. Речь идет о грейпфруте.

Для исследования команда вырастила трансгенных рыбок данио и подвергала их воздействию чистого спирта в течение 32 часов, чтобы изучить морфологические изменения в печени, а также любые гистологические изменения и уровни свободных радикалов, связанные с окислительным стрессом.

В результате ученые сделали открытие, которое свидетельствует о том, что нарингин может ингибировать вызванную алкоголем жировую болезнь печени за счет ослабления накопления липидов и уменьшения окислительного стресса.

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Разумеется, такое исследование имеет ограничения, поскольку рассматривались рыбки данио, а не люди. Однако эксперты Фонда борьбы с гепатитами Новой Зеландии указали, что цитрусовые, такие как грейпфрут, прекрасно стимулируют печень.

— Грейпфрут особенно хорош тем, что содержит нарингин и нарингенин, которые являются антиоксидантами, уменьшающими воспаление и защищающими печень от повреждений, — отмечают специалисты.

Однако, по их словам, хотя добавление грейпфрута в рацион может помочь защитить печень, продолжительное употребление алкоголя приводит к дальнейшему заболеванию.

И хотя печень может генерировать новые клетки, длительное злоупотребление алкоголем в течение многих лет может снизить ее способность к заживлению. Это может привести к серьезным и необратимым изменениям печени, заявили в свою очередь эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По их словам, зловещие симптомы появляются слишком поздно, когда печень уже сильно повреждена. Поэтому не существует никакого лечения связанной с алкоголем жировой болезни печени, кроме воздержания от употребления спиртного.

Источник: Express