Вчені зі Школи традиційної китайської медицини під час дослідження з’ясували, що фрукт з великою кількістю антиоксиданту нарингіну може допомогти знизити ризики розвитку алкогольної хвороби печінки. Йдеться про грейпфрут.

Для дослідження команда вирощувала трансгенних данио і піддавала їх дії чистого спирту протягом 32 годин, щоб вивчити морфологічні зміни в печінці, а також будь-які гістологічні зміни та рівні вільних радикалів, пов’язаних з окислювальним стресом.

В результаті вчені зробили відкриття, яке свідчить про те, що нарингін може інгібувати викликану алкоголем жирову хворобу печінки за рахунок ослаблення накопичення ліпідів і зменшення окисного стресу.

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Зрозуміло, таке дослідження має обмеження, оскільки розглядалися рибки даніо, а не люди. Однак експерти Фонду боротьби з гепатитами Нової Зеландії вказали, що цитрусові, такі як грейпфрут, прекрасно стимулюють печінку.

– Грейпфрут особливо хороший тим, що містить нарингин і нарингенин, які є антиоксидантами, що зменшують запалення і захищають печінку від пошкоджень, – відзначають фахівці.

Однак, за їхніми словами, хоча додавання грейпфрута в раціон може допомогти захистити печінку, тривале вживання алкоголю призводить до подальшого захворювання.

І хоча печінка може генерувати нові клітини, тривале зловживання алкоголем протягом багатьох років може знизити її здатність до загоєння. Це може привести до серйозних і незворотних змін печінки, заявили в свою чергу експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

За їхніми словами, зловісні симптоми з’являються занадто пізно, коли печінка вже сильно пошкоджена. Тому не існує ніякого лікування пов’язаної з алкоголем жирової хвороби печінки, крім утримання від вживання спиртного.

Джерело: Express