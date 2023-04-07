Що станеться, якщо випити багато барбовалу – симптоми передозування

Під час повномасштабної війни більшість людей почали приймати заспокійливі препарати, аби вгамувати стрес, тривогу чи просто спокійно заснути.

Барбовал – один з популярних лікарських засобів, що чинить рефлекторну заспокійливу дію на організм людини.

Факти ICTV дізнавалися, що може трапитись, якщо випити багато барбовалу, та в якому дозуванні можна його приймати.

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Барбовал: чому небезпечний

Фармацевт Тетяна Борисюк зазначає, що ніякого позитивного ефекту на серце чи судини від барбовалу немає.

– Барбовал має легкий седативний ефект, але він короткотривалий. Приймаючи його постійно, можна пропустити реальні хвороби серця. А фенобарбітал у складі – сильнодіюча речовина, яка викликає звикання, – зазначає експерт.

Борисюк додає, що разовий прийом барбовалу не зашкодить, але приймати засіб постійно точно не варто!

Це також підтверджує лікар-психіатр, невролог та нарколог Євген Скрипник. За словами лікаря, барбовал містить у своєму складі фенобарбітал, який викликає залежність.

– В більшості країн Європи, США та Японії такі препарати заборонені до використання! В деяких країнах препарати, які містять фенобарбітал, взагалі заборонені для ввезення, – каже лікар.

Скрипник додає, що при тривалому прийомі барбовалу спостерігається зниження памʼяті.

Ба більше, тривалий прийом препарату призводить до накопичення та отруєння внутрішніх органів бромом!

Проявами хронічного отруєння бромом є депресія, апатія, риніт, кон’юнктивіт, геморагічний діатез, порушення координації рухів.

– Людина хотіла зняти тривогу та стрес, а отримала важкі ураження печінки, нирок, серця, порушення статевої функції, депресивний стан та зниження памʼяті! – додає психіатр.

Передозування барбовалом: що може статися

Якщо випити багато препарату та спричинити передозування, то це може призвести до:

пригнічення дихання, аж до його зупинки ;

; пригнічення центральної нервової системи, можлива кома;

пригнічення серцево-судинної діяльності, включаючи порушення ритму, зниження артеріального тиску. Може призвести до колаптоїдного стану (це різке зниження системного артеріального тиску);

нудоти, слабкості, зниження температури тіла;

зменшення обʼєму сечі.

На сайті виробник барбовалу АТ Фармак зазначається, що тривале застосування препарату може спричинити звикання, медикаментозну залежність, абстинентний синдром, а раптове припинення застосування – синдром відміни.

Кому можна приймати барбовал та в якому дозуванні

Засіб застосовується при неврозах, які супроводжуються підвищеною збудливістю та безсонням. Його також виписують при істерії.

Крім того, препарат використовується під час комплексного лікування таких хвороб:

легких нападів стенокардії;

артеріальної гіпертензії у початковій стадії;

тахікардії функціонального генезу;

при спазмах шлунка та кишківника;

метеоризмі.

– В жодному разі не можна самостійно призначати собі цей препарат! Приймати барбовал необхідно виключно після консультації з лікарем та згідно з його рекомендаціями щодо застосування!

Дозування препарату

Барбовал потрібно приймати внутрішньо: це можуть бути краплі чи капсули. Краплі барбовалу приймають з невеликою кількістю рідини або на шматочку цукру під язик.

Зверніть увагу, що дози та тривалість лікування встановлює лікар індивідуально.

– Зазвичай дорослі приймають по 10-15 крапель 2-3 рази на добу протягом 10-15 днів. Приймати препарат варто за 20-30 хв до їди.

Що ж стосується капсул, то дорослим слід приймати по 1-2 капсули 2-3 рази на добу протягом 10-15 днів. Вживати капсули також потрібно за 20-30 хв до їди. Максимальна добова доза – 6 капсул.

Після закінчення курсу (10-15 днів) необхідно звернутися до лікаря та дотримуватися його подальших рекомендацій!

Джерело: Державний реєстр лікарських засобів України