Що станеться, якщо випити багато барбовалу – симптоми передозування

Під час повномасштабної війни більшість людей почали приймати заспокійливі препарати, аби вгамувати стрес, тривогу чи просто спокійно заснути.
Барбовал – один з популярних лікарських засобів, що чинить рефлекторну заспокійливу дію на організм людини.
Факти ICTV дізнавалися, що може трапитись, якщо випити багато барбовалу, та в якому дозуванні можна його приймати.
Барбовал: чому небезпечний
Фармацевт Тетяна Борисюк зазначає, що ніякого позитивного ефекту на серце чи судини від барбовалу немає.
– Барбовал має легкий седативний ефект, але він короткотривалий. Приймаючи його постійно, можна пропустити реальні хвороби серця. А фенобарбітал у складі – сильнодіюча речовина, яка викликає звикання, – зазначає експерт.
Борисюк додає, що разовий прийом барбовалу не зашкодить, але приймати засіб постійно точно не варто!
Це також підтверджує лікар-психіатр, невролог та нарколог Євген Скрипник. За словами лікаря, барбовал містить у своєму складі фенобарбітал, який викликає залежність.
– В більшості країн Європи, США та Японії такі препарати заборонені до використання! В деяких країнах препарати, які містять фенобарбітал, взагалі заборонені для ввезення, – каже лікар.
Скрипник додає, що при тривалому прийомі барбовалу спостерігається зниження памʼяті.
Ба більше, тривалий прийом препарату призводить до накопичення та отруєння внутрішніх органів бромом!
Проявами хронічного отруєння бромом є депресія, апатія, риніт, кон’юнктивіт, геморагічний діатез, порушення координації рухів.
– Людина хотіла зняти тривогу та стрес, а отримала важкі ураження печінки, нирок, серця, порушення статевої функції, депресивний стан та зниження памʼяті! – додає психіатр.
Передозування барбовалом: що може статися
Якщо випити багато препарату та спричинити передозування, то це може призвести до:
- пригнічення дихання, аж до його зупинки;
- пригнічення центральної нервової системи, можлива кома;
- пригнічення серцево-судинної діяльності, включаючи порушення ритму, зниження артеріального тиску. Може призвести до колаптоїдного стану (це різке зниження системного артеріального тиску);
- нудоти, слабкості, зниження температури тіла;
- зменшення обʼєму сечі.
На сайті виробник барбовалу АТ Фармак зазначається, що тривале застосування препарату може спричинити звикання, медикаментозну залежність, абстинентний синдром, а раптове припинення застосування – синдром відміни.
Кому можна приймати барбовал та в якому дозуванні
Засіб застосовується при неврозах, які супроводжуються підвищеною збудливістю та безсонням. Його також виписують при істерії.
Крім того, препарат використовується під час комплексного лікування таких хвороб:
- легких нападів стенокардії;
- артеріальної гіпертензії у початковій стадії;
- тахікардії функціонального генезу;
- при спазмах шлунка та кишківника;
- метеоризмі.
– В жодному разі не можна самостійно призначати собі цей препарат! Приймати барбовал необхідно виключно після консультації з лікарем та згідно з його рекомендаціями щодо застосування!
Дозування препарату
Барбовал потрібно приймати внутрішньо: це можуть бути краплі чи капсули. Краплі барбовалу приймають з невеликою кількістю рідини або на шматочку цукру під язик.
Зверніть увагу, що дози та тривалість лікування встановлює лікар індивідуально.
– Зазвичай дорослі приймають по 10-15 крапель 2-3 рази на добу протягом 10-15 днів. Приймати препарат варто за 20-30 хв до їди.
Що ж стосується капсул, то дорослим слід приймати по 1-2 капсули 2-3 рази на добу протягом 10-15 днів. Вживати капсули також потрібно за 20-30 хв до їди. Максимальна добова доза – 6 капсул.
Після закінчення курсу (10-15 днів) необхідно звернутися до лікаря та дотримуватися його подальших рекомендацій!