Боль в спине — проблема с которой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек.

Неприятные ощущения в спине могут появляться по разным причинам, однако иногда боль настолько невыносима, что человеку трудно заниматься обычными делами.

Острую боль, возникающую в шейном, грудном или поясничном отделе, хочется устранить немедленно, поэтому человек решается на блокаду позвоночника.

Факты ICTV узнавали, что такое блокада позвоночника, как она влияет на боль и что нельзя делать после процедуры.

Блокада позвоночника: что это за процедура

По словам нейрохирурга Ярослава Мидык, блокада — это введение лекарств. То есть лечение направлено на устранение болевого синдрома в спине.

Такой вид терапии предполагает введение специального препарата с помощью инъекции. Выполняется с целью устранения острого болевого синдрома или может быть частью комплексной терапии.

Блокады — безопасный, эффективный и проверенный метод точного воздействия на причину воспаления и боли. В зависимости от состава инъекции препаратов блокады могут иметь обезболивающий, противовоспалительный или регенеративный эффект.

— В нейрохирургии наиболее распространенными являются эпидуральная и корешковая блокада. На самом деле это не просто положить пациента на стол и наугад уколоть укол, — говорит врач.

Эпидуральная блокада проводится в операционной под рентгеноконтролем для определения точной локализации введения препарата. То есть инъекция вводится прицельно в то место, где у человека болит.

После введения, препарат распределяется вокруг воспаленного нерва и работает как обезболивающее. На другие органы и системы это не влияет.

— Блокада — это как скорая помощь или местная анестезия. То есть вместо приема обезболивающих медикаментов, вы просто однократно вводите, ее и вам становится легче, — добавляет Мидик.

Нейрохирург подчеркивает, что блокада не лечит проблему, а лишь снимает симптомы, убирает боль и воспаление. Но настоящая причина боли в спине остается!

Что нельзя делать после процедуры

Поскольку блокада действует как местная анестезия, по словам Ярослава Мидык, после введения препарата можно делать все. Каких-то конкретных запретов нет.

Как и все другие обезболивающие средства, препараты блокады действуют мгновенно. Облегчение при такой терапии приходит через 3-5 мин.

— Но стоит понимать, что проблема, причина боли остается. Это как с зубом, который болит. Его можно обезболить и станет легче. Можно ли потом употреблять пищу? Да, конечно. Так же происходит с позвоночником, — говорит нейрохирург.

Врач добавляет, что блокада помогает быстро вернуться к обычной жизни без дискомфорта и боли в спине.