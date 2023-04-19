Біль у спині – проблема, з якою хоча б раз у житті стикалася кожна людина.

Неприємні відчуття у спині можуть зʼявлятися з різних причин, проте інколи біль настільки нестерпний, що людині важко займатися буденними справами.

Гострий біль, який виникає в шийному, грудному чи поперековому відділі, хочеться усунути негайно, тому людина наважується на блокаду хребта.

Факти ICTV дізнавалися, що таке блокада хребта, як вона впливає на біль та чого не можна робити після процедури.

Блокада хребта: що це за процедура

За словами нейрохірурга Ярослава Мідик, блокада – це введення ліків. Тобто лікування спрямоване на усунення больового синдрому в спині.

Такий вид терапії передбачає введення спеціального препарату за допомогою ін’єкції. Виконується з метою усунення гострого больового синдрому або може бути частиною комплексної терапії.

Блокади — безпечний, ефективний та перевірений метод точного впливу на причину запалення та болю. Залежно від складу ін’єкції препаратів, блокади можуть мати знеболювальний, протизапальний або регенеративний ефект.

– У нейрохірургії найпоширенішим є епідуральна та корінцева блокада. Насправді це не просто покласти пацієнта на стіл та навмання вколоти укол, – каже лікар.

Епідуральна блокада проводиться в операційній під рентгеноконтролем для визначення точної локалізації введення препарату. Тобто інʼєкція вводиться прицільно у те місце, де людині болить.

Після введення препарат розподіляється навколо запаленого нерва та працює як знеболювальне. На інші органи та системи це не впливає.

– Блокада – це як швидка допомога чи місцева анестезія. Тобто замість прийому знеболювальних медикаментів, ви просто одноразово вводите її та вам стає легше, – додає Мідик.

Нейрохірург наголошує, що блокада – не лікує проблему, а лише знімає симптоми, прибирає біль та запалення. Але справжня причина болю у спині залишається!

Чого не можна робити після процедури

Оскільки блокада діє як місцева анестезія, за словами Ярослава Мідик, після введення препарату можна робити все. Якихось конкретних заборон немає.

Як і усі інші знеболювальні засоби, препарати блокади діють миттєво. Полегшення при такій терапії приходить через 3-5 хв.

– Але варто розуміти, що проблема, причина болю залишається. Це як із зубом, який болить. Його можна знеболити і стане легше. Чи можна потім вживати їжу? Так, звичайно. Так само відбувається з хребтом, – каже нейрохірург.

Лікар додає, що блокада допомагає швидко повернутися до звичайного життя без дискомфорту та болю у спині.