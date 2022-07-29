Некоторые отрасли трудовой деятельности требуют наличия личной медицинской книжки у работника. Именно в медкнижке записаны результаты медицинских обследований и общее состояние здоровья человека.

Что такое личная медицинская книжка и зачем она нужна — читайте в нашем материале.

Что такое медкнижка

Личная медицинская книжка имеет и другое название — справка 1-ОМК. Это официальный медицинский документ, содержащий данные о проведении обязательных профилактических медосмотров работников определенных профессий, производств и организаций.

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В медкнижке записаны результаты исследований, анализов и заключения определенных врачей. Документ подтверждает, что человек не имеет заболеваний, которые могут навредить окружающим.

В общем, личную медицинскую книжку должны иметь работники:

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

общественного питания, торговли (магазины, кафе, рестораны);

дошкольных учебных заведений;

общеобразовательных и внешкольных учебных заведений;

профессионально-технических учебных заведений;

коммунальных заведений (парикмахерских, косметических и массажных кабинетов, гостиниц);

спортивно-оздоровительных комплексов;

предприятий фармацевтической промышленности и др.

Чтобы человек мог работать официально в таких сферах, этот документ нужно иметь обязательно.

Как получить медкнижку

При приеме на работы, работодатель обязательно должен проверить наличие у вас медкнижки. Поэтому оформить ее нужно заблаговременно, пройдя предварительный осмотр.

Чтобы получить медкнижку нужно обратиться к семейному врачу (если подписана декларация) или просто в поликлинику по месту жительства. Также есть третий вариант — частная клиника.

Важно, что медицинский осмотр имеют право проводить только учреждениями здравоохранения, которые имеют лицензию на открытие медкнижек.

В медицинском учреждении вам предоставят полную информацию о врачах и перечень дополнительных анализов, которые стоит пройти, чтобы получить медицинскую книжку.

Стоит отметить, что для каждой сферы деятельности перечень врачей и анализов будет разный.

Сначала нужно здать анализы и уже с их результатами отправляться к врачам.

Каждый врач заверит вашу пригодность к работе подписью и печатью. Последним нужно посетить терапевта, именно он сделает заключительный вывод. Лишь после этого вы получите свою медкнижку.

Медицинский документ заполняется должностным лицом медицинской комиссии больницы. Также форму № 1-ОМК подписывает руководитель лечебного учреждения (где вы проходили медосмотр), и ставит печать учреждения здравоохранения.

Каких врачей нужно проходить

Список обязательных анализов:

флюорография;

исследование крови на сифилис;

мазки на гонорею;

анализ кала на выявление глистов;

мазок из горла и носа на наличие патогенного стафилококка.

Затем можно идти на обследование к специалистам. Стандартный перечень врачей, которых необходимо пройти для открытия медкнижки:

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

гинеколог (для женщин);

отоларинголог.

Учтите, что для определенных специальностей перечень врачей или анализов может быть шире.