Некоторые отрасли трудовой деятельности требуют наличия личной медицинской книжки у работника. Именно в медкнижке записаны результаты медицинских обследований и общее состояние здоровья человека.
Что такое личная медицинская книжка и зачем она нужна — читайте в нашем материале.
Что такое медкнижка
Личная медицинская книжка имеет и другое название — справка 1-ОМК. Это официальный медицинский документ, содержащий данные о проведении обязательных профилактических медосмотров работников определенных профессий, производств и организаций.
В медкнижке записаны результаты исследований, анализов и заключения определенных врачей. Документ подтверждает, что человек не имеет заболеваний, которые могут навредить окружающим.
В общем, личную медицинскую книжку должны иметь работники:
- предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
- общественного питания, торговли (магазины, кафе, рестораны);
- дошкольных учебных заведений;
- общеобразовательных и внешкольных учебных заведений;
- профессионально-технических учебных заведений;
- коммунальных заведений (парикмахерских, косметических и массажных кабинетов, гостиниц);
- спортивно-оздоровительных комплексов;
- предприятий фармацевтической промышленности и др.
Чтобы человек мог работать официально в таких сферах, этот документ нужно иметь обязательно.
Как получить медкнижку
При приеме на работы, работодатель обязательно должен проверить наличие у вас медкнижки. Поэтому оформить ее нужно заблаговременно, пройдя предварительный осмотр.
Чтобы получить медкнижку нужно обратиться к семейному врачу (если подписана декларация) или просто в поликлинику по месту жительства. Также есть третий вариант — частная клиника.
Важно, что медицинский осмотр имеют право проводить только учреждениями здравоохранения, которые имеют лицензию на открытие медкнижек.
В медицинском учреждении вам предоставят полную информацию о врачах и перечень дополнительных анализов, которые стоит пройти, чтобы получить медицинскую книжку.
Стоит отметить, что для каждой сферы деятельности перечень врачей и анализов будет разный.
Сначала нужно здать анализы и уже с их результатами отправляться к врачам.
Каждый врач заверит вашу пригодность к работе подписью и печатью. Последним нужно посетить терапевта, именно он сделает заключительный вывод. Лишь после этого вы получите свою медкнижку.
Медицинский документ заполняется должностным лицом медицинской комиссии больницы. Также форму № 1-ОМК подписывает руководитель лечебного учреждения (где вы проходили медосмотр), и ставит печать учреждения здравоохранения.
Каких врачей нужно проходить
Список обязательных анализов:
- флюорография;
- исследование крови на сифилис;
- мазки на гонорею;
- анализ кала на выявление глистов;
- мазок из горла и носа на наличие патогенного стафилококка.
Затем можно идти на обследование к специалистам. Стандартный перечень врачей, которых необходимо пройти для открытия медкнижки:
- терапевт;
- дерматолог;
- стоматолог;
- гинеколог (для женщин);
- отоларинголог.
Учтите, что для определенных специальностей перечень врачей или анализов может быть шире.