Деякі галузі трудової діяльності вимагають наявності особистої медичної книжки у працівника. Саме у медкнижці записані результати медичних обстежень та загальний стан здоров’я людини.

Що таке особиста медична книжка та навіщо вона потрібна – читайте в нашому матеріалі.

Що таке медкнижка

Особиста медична книжка має й іншу назву – довідка 1-ОМК. Це офіційний медичний документ, що містить дані щодо проведення обов’язкових профілактичних медоглядів працівників певних професій, виробництв і організацій.

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У медкнижці записані результати досліджень, аналізів та висновки певних лікарів. Документ підтверджує, що людина не має захворювань, які можуть нашкодити оточуючим.

Загалом, особисту медичну книжку повинні мати працівники:

підприємств харчової та переробної промисловості;

громадського харчування, торгівлі (магазини, кафе, ресторани);

дошкільних навчальних закладів;

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

професійно-технічних навчальних закладів;

комунальних закладів (перукарень, косметичних та масажних кабінетів, готелів);

спортивно-оздоровчих комплексів;

підприємств фармацевтичної промисловості та ін.

Аби людина могла працювати офіційно у таких сферах, цей документ потрібно мати обов’язково.

Як отримати медкнижку

При прийомі на роботи на підприємства, роботодавець обов’язково має перевірити наявність у вас медкнижки. Тому оформити її потрібно завчасно, пройшовши попередній огляд.

Аби отримати медкнижку потрібно звернутися до сімейного лікаря (якщо підписана декларація) або просто у поліклініку за місцем проживання. Також є третій варіант – приватна клініка.

Важливо, що медичний огляд мають право проводити лише закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на відкриття медкнижок.

У медичному закладі вам нададуть повну інформацію стосовно лікарів та переліку додаткових аналізів, які варто пройти, щоб отримати медичну книжку. Варто зазначити, що для кожної сфери діяльності перелік лікарів та аналізів буде різний.

Спочатку потрібно задати аналізи і вже з їхніми результатами відправлятися до лікарів.

Кожен лікар завірить вашу придатність до роботи підписом та печаткою. Останнім потрібно відвідати терапевта, саме він зробить остаточний висновок. Лише після цього ви отримаєте свою медкнижку.

Медичний документ заповнюється посадовою особою медичної комісії лікарні. Також форму № 1-ОМК підписує керівник лікувального закладу (де ви проходили медогляд) та ставить печатку закладу охорони здоров’я.

Яких лікарів потрібно проходити

Список обов’язкових аналізів:

флюорографія;

дослідження крові на сифіліс;

мазки на гонорею;

аналіз калу на виявлення глистів;

мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілокока.

Потім можна йти на обстеження до спеціалістів. Стандартний перелік лікарів, яких необхідно пройти для відкриття медкнижки:

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

гінеколог (для жінок);

отоларинголог.

Врахуйте, що для певних спеціальностей перелік лікарів чи аналізів може бути ширший.