Перепелиные яйца — очень полезный продукт. Они содержат большее количество витаминов А, В, В2, фосфора, железа, меди и кобальта, чем куриные. Также они гипоаллергенные, их можно давать даже детям. Но многие задаются вопросом — сколько варить перепелиные яйца, чтобы сохранить максимальную пользу продукта.

О том, как правильно это делать и сколько времени на это нужно, Фактам ICTV рассказала диетолог Татьяна Миколаенко.

— По сравнению с куриными, перепелиные яйца небольшие, поэтому их приготовление занимает меньше времени. Но каждая хозяйка может делать это по-своему. При этом засекать время до секунды не нужно — оно не влияет на сохранность полезных свойств, — говорит Татьяна Миколаенко.

Чтобы сварить перепелиные яйца вкрутую, нужно приблизительно 4-5 минут после кипения, всмятку — 1-2 минуты после кипения.

Перед приготовлением яйца следует помыть, закипятить воду, проварить их от 1 до 5 минут (в зависимости от желаемой степени готовности продукта). Затем горячую воду слить и залить яйца холодной водой.

При этом разбивать скорлупу перед тем, как заливать перепелиные яйца холодной водой, не нужно.

— Нежелательно, чтобы готовый яичный белок контактировал с водой из-под крана, — добавляет диетолог.

Соль в воду добавлять не нужно. Яйца лучше варить в чистой воде.