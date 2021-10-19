Перепелині яйця – дуже корисний продукт. Вони містять більшу кількість вітамінів А, В, В2, фосфору, заліза, міді та кобальту, ніж курячі. Також вони гіпоалергенні, їх можна вживати навіть дітям. Але часто постає питання – скільки варити перепелині яйця, щоб зберегти максимальну користь продукту.

Про те, як правильно це робити і скільки часу на це потрібно, Фактам ICTV розповіла дієтолог Тетяна Миколаєнко.

– Порівняно з курячими, перепелині яйця невеликі, тому їх приготування займає менше часу. Але кожна господиня це може робити по-своєму. Водночас засікати час до секунди не потрібно – він не впливає на збереження корисних властивостей, – каже Тетяна Миколаєнко.

Щоб зварити перепелині яйця вкруту, потрібно приблизно 4-5 хвилин після кипіння, некруто – 1-2 хвилини після кипіння.

До приготування яйця слід помити, закип’ятити воду, проварити їх від 1 до 5 хвилин (залежно від бажаного ступеня готовності продукту). Потім гарячу воду злити і залити яйця холодною водою.

Водночас розбивати шкаралупу перед тим, як заливати перепелині яйця холодною водою, не варто.

– Небажано, щоб готовий яєчний білок контактував з водою з-під крана, – додає дієтолог.

Сіль у воду додавати не потрібно. Яйця краще варити у чистій воді.